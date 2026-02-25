Une pétition pour sauver le Centre d'obstétrique et de gynécologie de Québec rejetée du revers de la main par la CAQ

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Suivant une séance de travail, à l'Assemblée nationale, sur une pétition réclamant des mesures pour sauver le Centre d'obstétrique et de gynécologie de Québec, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, Brigitte B. Garceau, a réagi ainsi au refus de la CAQ de se pencher sur le dossier :

« Dans le cadre de la séance de travail de la Commission de la santé et des services sociaux (CSSS) portant sur la pétition pour le maintien de l'accès aux soins en obstétrique et en gynécologie, les explications fournies ce matin par les députés de la CAQ de Soulanges et de Rouyn-Noranda-Témiscamingue dans le dossier de la Clinique d'obstétrique de Québec témoignent d'un profond manque de connaissance du dossier et d'une absence préoccupante de sensibilité envers les quelque 1 500 femmes laissées sans solution. Plutôt que d'apporter des réponses concrètes, le gouvernement s'est contenté d'arguments approximatifs et d'excuses qui ne répondent en rien aux besoins des femmes touchées. Devant ces explications, le malaise des deux élus était palpable, tant les réponses fournies illustraient l'écart entre le discours gouvernemental et la réalité vécue par les femmes concernées.

Cette situation est d'autant plus inacceptable que le premier ministre, François Legault, s'était personnellement engagé à trouver des locaux pour permettre le maintien des services. Or, des mois plus tard, les femmes de la région de Québec attendent toujours des gestes concrets.

Ce dossier illustre malheureusement un autre exemple de promesse non tenue par la CAQ.

Les femmes de la région de Québec méritent mieux que des excuses improvisées. Elles méritent un gouvernement qui respecte ses engagements et qui agit rapidement pour garantir un accès sécuritaire et humain aux services obstétricaux. »

- Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]