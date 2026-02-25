Budget provincial 2026 : La Coalition des partenaires de l'éducation, le Parti libéral du Québec et Québec solidaire réclament plus de prévisibilité

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - À quelques semaines du dépôt du dernier budget caquiste, l'ensemble du milieu de l'éducation s'est joint à Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, et à la responsable solidaire en matière d'enseignement supérieur, Alejandra Zaga Mendez pour réclamer une prévisibilité budgétaire essentielle à la livraison des services académiques pour assurer la réussite de nos élèves.

Lors d'un point de presse tenu à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, les deux élues et les représentants de la Coalition des partenaires en éducation ont dénoncé les coupes budgétaires improvisées par la CAQ dans les dernières années et réclamé davantage de stabilité dans le financement de nos écoles et de nos centres.

« Après une rentrée que nous avons qualifiée de pire rentrée scolaire des 15 dernières années, le réseau de l'éducation a besoin d'un élément essentiel pour la prochaine année : de la stabilité. Les directions, les enseignants, les professionnels, le personnel de soutien et les parents demandent simplement de pouvoir planifier adéquatement, sans revirements de dernière minute ni incertitude budgétaire. Offrir de la prévisibilité au réseau, ce n'est pas un luxe administratif, c'est une condition de base pour garantir la continuité des services, soutenir la réussite des élèves et redonner confiance à l'ensemble du milieu scolaire. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et députée de Bourassa-Sauvé

« Il est impossible de gérer un système d'éducation à coups de surprises budgétaires et de reculs improvisés. Nos écoles ont besoin de stabilité, de prévisibilité et d'engagements clairs sur plusieurs années. Quand le financement fluctue au gré des choix politiques, ce sont les élèves -- particulièrement les plus vulnérables -- le personnel et les parents qui en paient le prix. Investir de manière prévisible en éducation, c'est une condition de base pour assurer l'égalité des chances et la qualité des services partout au Québec. À l'approche du dépôt du budget, le gouvernement de la CAQ doit nous prouver que l'éducation fait réellement partie de ses priorités ; cela signifie prendre des engagements sérieux, sur le long terme, pour soutenir le réseau. »

-Alejandra Zaga Mendez, porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière d'enseignement supérieur et députée de Verdun

« Au moment où s'écrivent les lignes du prochain budget du Québec, nous saisissons l'occasion pour réitérer notre demande selon laquelle le réseau scolaire a besoin d'une meilleure prévisibilité budgétaire. Nous sommes unanimes sur le fait que des compressions et des coupes en éducation seraient inacceptables. Plus encore, cessons de jouer avec les chiffres : les investissements actuels demeurent insuffisants pour couvrir les coûts réels engendrés par la hausse du nombre de jeunes dans nos écoles et nos centres, par les besoins des élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (HDAA), par l'état de vétusté de nombreux établissements et par les dépenses de fonctionnement qui continuent de peser lourdement. L'éducation mérite mieux et il faut des investissements à la hauteur des besoins. La prévisibilité budgétaire n'est pas un caprice administratif : c'est une condition essentielle pour garantir la continuité et la qualité des services éducatifs afin de favoriser la réussite et le bien-être des élèves. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est plus de stabilité et moins d'incertitudes et, oui, ça passe par des engagements budgétaires cohérents et conséquents. »

-Coalition des partenaires en éducation

Association des administrateurs des écoles anglaises du Québec (AAEAQ)

Association des comités de parent anglophone du Québec (ACPA)

Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ)

Association montréalaise des directions d'établissement scolaire (Amdes)

Association provinciale des enseignantes et enseignants du Québec (APEQ)

Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE)

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Coalition de parents d'enfants à besoins particuliers du Québec (CPEBPQ)

Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Conseil national du soutien scolaire du Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau du Québec (CNSS-SEPB)

Debout pour l'école

Fédération autonome de l'enseignement (FAE)

Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN)

Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ)

Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ)

Fédération du personnel professionnel de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ)

Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Fédération québécoise de l'autisme (FQA)

Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE)

Je protège mon école publique

Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ)

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-Québec)

Union des employés et employées de service, section locale 800 (UES800-FTQ)

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581 999-6434, [email protected]; Nicolas Beaulieu, Attaché de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, 819 446-4308, [email protected]