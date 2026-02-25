AVIS AUX MÉDIAS - Point de presse de l'opposition officielle
QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole libérale en matière d'éducation, Mme Madwa-Nika Cadet, ainsi que son collègue porte-parole en matière de finances, M. Frédéric Beauchemin, feront un point de presse à 8h40.
Aide-mémoire :
|
DATE :
|
Jeudi 26 février 2026
|
HEURE :
|
8h40
|
LIEU :
|
Salle Bernard-Lalonde (1.131), Assemblée nationale du Québec
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Source : Catherine Dostie, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]
