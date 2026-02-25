/R E P R I S E --Avis aux médias : Point de presse transpartisan pour demander une meilleure prévisibilité budgétaire en éducation/

QUÉBEC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation, Madwa-Nika Cadet, ainsi que la députée solidaire et responsable en matière d'enseignement supérieur, Alejandra Zaga Mendez, accompagnées d'Éric Gingras, de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de Francis Côté, de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement (FQDE),de Mélanie Laviolette, de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), de Jean Robert, de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) et de Lili Plourde, de la Fédération québécoise de l'autisme (FQA), feront un point de presse mercredi à 11h30 pour demander une meilleure prévisibilité budgétaire dans le réseau de l'éducation.

DATE : Mercredi 25 février 2026



HEURE : 11 h 30



LIEU : Hall du Parlement, Assemblée nationale du Québec

