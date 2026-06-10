Une pétition de près de 4 000 signataires pour la révision de la contribution sur l'immatriculation dans la CMM, portée par Marie-Claude Nichols

QUÉBEC, le 10 juin 2026 /CNW/ - La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, déposera aujourd'hui à l'Assemblée nationale une pétition demandant au gouvernement du Québec la révision de la contribution sur l'immatriculation des véhicules dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

La pétition, qui a recueilli 3 813 signatures, témoigne des vives préoccupations exprimées par les résidents de la couronne et de l'ensemble de la CMM concernant la contribution au transport collectif ajoutée au renouvellement de l'immatriculation. Lancée en ligne le 31 mars 2026 et officiellement close le 8 juin dernier, cette initiative a rapidement suscité une forte mobilisation citoyenne.

Mme Nichols et les milliers de signataires rappellent que cette démarche citoyenne ne s'oppose pas au principe du financement du transport collectif. Elle vise plutôt à interpeller les décideurs pour l'établissement d'un modèle de taxation plus équitable, transparent et en adéquation avec l'offre de service réelle sur le terrain.

Lors du dépôt de la pétition, la députée était accompagnée de Tamra Canty-Currie, citoyenne de l'Île-Perrot et instigatrice de la pétition. À cette occasion, Mme Nichols a souligné l'importance de faire entendre la voix des contribuables des différentes communautés de la région métropolitaine, qui demandent que les réalités régionales d'accès aux services soient pleinement prises en compte.

Citations :

« Cette pétition reflète l'injustice soulevée par les citoyens qui payent plus cher leurs immatriculations alors que les services de transports en commun ne reflètent pas leurs attentes minimales dans une région en explosion démographique comme Vaudreuil-Soulanges »

- Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil

« Citoyenne de l'Île-Perrot, j'ai lancé cette démarche à la suite des nombreuses préoccupations exprimées par des résidents à travers la CMM concernant la contribution au transport collectif ajoutée à l'immatriculation des véhicules. Cette pétition ne vise pas à s'opposer au financement du transport collectif ou à la contribution des citoyens, mais plutôt à demander un modèle plus équitable et transparent, qui reflète davantage la réalité de l'accès aux services. La réponse rapide du public et l'appui reçu jusqu'à présent démontrent clairement que cet enjeu résonne dans plusieurs communautés de la région. »

- Tamra Canty-Currie, citoyenne responsable de la pétition

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]