Avis aux médias : Présence de la députée libérale Jennifer Maccarone, du chef du PLQ Charles Milliard et du candidat libéral Charles Hudon à la cérémonie commémorative à la mémoire du policier Mohamed Lamine Benredouane

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - La députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, le chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard, ainsi que le candidat du Parti libéral du Québec dans Vanier-Les Rivières, Charles Hudon, seront présents à la cérémonie commémorative à la mémoire de Mohamed Lamine Benredouane, policier du SPVM.

DATE : 7 juillet 2026

HEURE : Arrivé vers 11h30

LIEU : Centre Bell, Montréal

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, 819-479-2280, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]; Philippe Laflamme, Attaché de presse PLQ, 1-800-361-1047, poste 110, [email protected]