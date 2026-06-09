Une pétition appuyée par des milliers de signataires pour la pérennité du Collège Villa Maria à NDG, portée par Désirée McGraw

QUÉBEC, le 9 juin 2026 /CNW/ - La députée libérale de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale une pétition demandant au gouvernement du Québec de mettre en œuvre les meilleurs efforts afin de trouver des solutions pour assurer la pérennité du Collège Villa Maria et permettre sa préservation sur son domaine historique.

La pétition, qui a recueilli près de 4 000 signatures, témoigne de l'attachement profond de la communauté à cette institution emblématique de Notre-Dame-de-Grâce. Fondé il y a plus de 170 ans, le Collège Villa Maria occupe une place unique dans le paysage éducatif, patrimonial et communautaire de Montréal.

Mme McGraw et les pétitionnaires rappellent que Villa Maria représente bien plus qu'une école. Son maintien sur son site historique est essentiel à la préservation d'un patrimoine d'exception, d'un vaste espace vert accessible à la communauté ainsi qu'à la vie économique du quartier.

En point de presse avant le dépôt de la pétition, la députée libérale était entourée de la mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Stéphanie Valenzuela, ainsi que d'Anne Delorme, mère de deux élèves du Collège Villa Maria et coautrice de la pétition.

À cette occasion, Mme McGraw a souligné l'importance de mobiliser l'ensemble des partenaires concernés afin d'explorer toutes les avenues possibles permettant au Collège, qui reçoit d'ailleurs une subvention récurrente du ministère de l'Éducation pour chacun de ses 1 800 élèves, de demeurer sur son site actuel.

La députée rappelle que le conseil d'administration du Collège va dans les prochains jours formuler des recommandations concernant l'avenir de l'établissement. Elle invite le gouvernement à travailler de concert avec les parties prenantes afin de favoriser une solution durable permettant à Villa Maria de poursuivre sa mission éducative à Notre-Dame-de-Grâce.

Citations :

« Villa Maria fait partie intégrante de l'histoire et de l'identité de Notre-Dame-de-Grâce. Comme ancienne élève, députée et résidente du comté, je suis convaincue que nous devons tout mettre en œuvre pour préserver cette institution exceptionnelle sur son site historique. Le gouvernement doit être un partenaire actif dans la recherche de solutions. La fermeture ou la relocalisation de Villa Maria aurait des répercussions bien au-delà de notre quartier et exercerait une pression supplémentaire sur un système d'éducation déjà confronté à d'importants défis. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce

« Le collège Villa-Maria contribue de manière remarquable à la vie éducative, sociale et culturelle de notre arrondissement. Il est important de trouver une solution afin de pérenniser cet établissement qui est l'une des seules écoles secondaires bilingues de Montréal. Sa présence constitue un pilier important pour de nombreuses familles et participe activement à la vitalité de Notre-Dame-de-Grâce. »

- Stéphanie Valenzuela, mairesse de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]