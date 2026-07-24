Collège Villa Maria : la députée de Notre-Dame-de-Grâce Désirée McGraw salue l'annonce de la Congrégation de Notre-Dame qui donne confiance en l'avenir du collège Villa Maria

MONTRÉAL, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- La députée de Notre-Dame-de-Grâce, Désirée McGraw, elle-même diplômée du collège Villa Maria, salue l'annonce faite par les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame (CND) concernant l'échéancier et les conditions de la mise en vente du domaine de la Villa Maria, estimant que les conditions constituent un tournant décisif et positif pour le collège et sa communauté.

Plus précisément, la députée souligne trois décisions clés de la Congrégation :

l'appui à la recommandation du conseil d'administration de Villa Maria visant le maintien du collège à Notre-Dame-de-Grâce;

la prolongation du bail jusqu'en 2032, ce qui stabilisera les demandes d'admission des futurs élèves, qui sauront désormais qu'ils pourront terminer leurs études à l'emplacement actuel de l'établissement;

la mise en vente du domaine avant l'échéance du bail, permettant au collège d'exercer son droit de premier refus;

Depuis l'annonce faite par la CND en 2023, la députée a mené des démarches auprès du collège et des représentants gouvernementaux ainsi que des parties prenantes, notamment les ancien.ne.s, les familles, les résidents et les commerçants locaux, afin de favoriser le maintien de l'établissement à Notre-Dame-de-Grâce.

En juin dernier, Mme McGraw a également déposé à l'Assemblée nationale une pétition comptant près de 4 000 signatures en faveur du maintien du collège à Notre-Dame-de-Grâce.

Citation :

« L'annonce de la Congrégation Notre-Dame crée enfin les conditions nécessaires pour que le Collège Villa Maria puisse envisager son avenir avec confiance. Il reste du travail à faire, mais cette décision offre une voie de passage positive et une occasion réelle de préserver cette institution emblématique à Notre-Dame-de-Grâce. Villa Maria demeure non seulement un pilier de NDG, c'est aussi une institution québécoise d'exception qui forme depuis des générations des élèves du Grand Montréal. Je continuerai à travailler avec l'ensemble des décideurs et des parties prenantes afin de trouver une solution qui permettra à Villa Maria de continuer à prospérer à NDG et à servir l'ensemble de la communauté. »

- Désirée McGraw, députée de Notre-Dame-de-Grâce et diplômée de Villa Maria

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]