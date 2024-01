HALIFAX, NS, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a connu une période des Fêtes couronnée de succès et a enregistré un excellent rendement opérationnel en ce début d'année 2024.

Pour la période des Fêtes, du 18 décembre 2023 au 3 janvier 2024, Jazz a assuré plus de 6 000 vols Air Canada Express en toute sécurité et enregistré un taux de ponctualité de 77,8 % et un taux d'achèvement des vols de 98,1 %. Le rendement en matière de ponctualité est mesuré selon le pourcentage des vols arrivant dans les 15 minutes suivant l'heure prévue, conformément aux normes de l'industrie.

« Notre planification en matière de préparation opérationnelle, le professionnalisme des employé(e)s et notre collaboration étroite avec Air Canada nous ont permis de connaître cet excellent rendement opérationnel, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Il s'agit d'une amélioration remarquable par rapport à la période des Fêtes de l'année dernière, au cours de laquelle le secteur du transport aérien avait fait face à des défis opérationnels importants. Parmi les faits saillants de notre préparation, notons l'augmentation des niveaux de dotation en personnel ainsi que la souplesse et la fiabilité du parc aérien; soulignons aussi les conditions météorologiques favorables. »

En outre, pendant les Fêtes, Jazz a célébré les 30 ans de ses vols Où est le père Noël? : un programme organisé par des membres du personnel qui comprend des activités au sol et de courts vols nolisés à destination du « pôle Nord » pour des familles et des organismes de la collectivité. Cette année, Jazz a accueilli près de 350 enfants lors d'événements organisés à Halifax, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Une vidéo commémorative de cette tradition féérique est accessible ici.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers des destinations en Amérique du Nord. Jazz est l'un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes et l'un des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. L'entreprise est également primée pour sa culture de sécurité. Tout récemment, Jazz a été nommée parmi les premiers lauréats du Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). voljazz.ca

SOURCE Jazz

