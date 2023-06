Une pêche aux déchets fructueuse

QUÉBEC, le 2 juin 2023 /CNW/ - L'opération de nettoyage effectuée par les plongeurs de l'Aquarium du Québec dans le lac Beauport, ce vendredi 2 juin, a permis d'amasser 125 livres de déchets. Bouteilles de vitre, contenants de plastique, pagaies, vêtements, lunettes ainsi que d'autres objets inusités, comme des balles de golf, ont été retrouvés dans le fond de l'eau.

C'est la première fois qu'une corvée de nettoyage est organisée dans cette étendue d'eau. Elle a été réalisée en collaboration avec la municipalité de Lac-Beauport et l'organisation Mission 1000 tonnes.

Un plongeur de l'Aquarium du Québec (Groupe CNW/Société des établissements de plein air du Québec)

« C'est important de prendre soin de nos plans d'eau afin de protéger la faune aquatique qui y vit. En plus de récupérer des déchets, ça nous permet de sensibiliser les citoyens et les riverains à la fragilité et la préservation des milieux aquatiques », a déclaré l'officier de plongée et directrice de la conservation de l'Aquarium du Québec, Marie-Pierre Lessard, qui a pris part à l'exercice.

Depuis 2018, l'Aquarium organise des plongées de nettoyage dans la région de Québec. Au lac Saint-Joseph, par exemple, nous avons constaté une diminution des déchets amassés au fil des ans. En juin 2019, 500 livres de déchets ont été récoltés dans le secteur de la plage du lac Saint-Joseph, tandis qu'en 2020, c'est 190 livres de déchets qui ont été retirés du secteur de la Station touristique Duchesnay.

Les plongeurs de l'Aquarium participent également à différents exercices de nettoyage dans les cours d'eau ailleurs en province. En mai dernier, ils ont pris part à l'opération Stop Moules Zébrées dans le lac Massawippi.

Chaque geste compte, les petits comme les plus grands.

