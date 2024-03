MONTRÉAL, le 11 mars 2024 /CNW/ - Alors que l'utilisation du vélo est en hausse dans le nord-est de l'île de Montréal, l'Opposition officielle à la Ville de Montréal réclame une passerelle cyclable et piétonne entre Rivière-des-Prairies et Laval, où résident plus de 70 000 citoyen.nes. Cette nouvelle voie de passage faciliterait les déplacements de ces milliers de personnes, en plus de rehausser l'attrait touristique du secteur.

Une passerelle piétonne et cyclable reliant Rivière-des-Prairies et Laval réclamée (Groupe CNW/Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal)

Actuellement, les résident.es de Saint-François et de Rivière-des-Prairies ne disposent d'aucun lien leur permettant de traverser la rivière qui les sépare, ni à pied ni à vélo. Bien qu'ils habitent les uns en face des autres, ces citoyen.nes sont confrontés à réaliser un détour important quotidiennement ou à posséder une voiture pour éviter ce désagrément. En plus de faciliter leurs déplacements, ce projet pourrait leur donner éventuellement accès aux axes de transports qui s'inscriront dans le Projet de transport structurant de l'Est de Montréal : la station sur le boulevard Maurice-Duplessis et la rue Rodolphe-Forget.

« Si nous voulons que les citoyen.nes délaissent leur automobile, nous devons leur offrir des alternatives en matière de transport. Les besoins sont particulièrement criants à Rivière-des-Prairies, un quartier qui est complètement enclavé. Il est impensable que les résident.es ne puissent pas se rendre chez leurs voisins qui habitent en face, à Laval, sans faire un immense détour, à moins d'avoir une voiture. Une passerelle qui relie les deux rives, c'est la base pour répondre aux besoins en déplacements des citoyen.nes », déclare le conseiller de la Ville du district de Rivière-des-Prairies, Giovanni Rapanà.

Enfin, grâce à cette passerelle, les espaces naturels du quartier de Rivière-des-Prairies pourraient être révélés au grand jour pour les nombreux cyclistes et piétons qui s'y aventureront. Il s'agirait ainsi d'une façon efficace de développer davantage l'économie touristique de ces espaces verts.

Une piste verte réaliste

Estimé à plus de 35 M$ par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) en 2017, ce projet pourrait en partie être financé par cet organisme ainsi que par le gouvernement du Québec puisqu'il s'inscrit dans le programme de la Trame verte et bleue de la CMM. Ce dernier prévoit d'ailleurs un minimum de 150 M$ pour la création d'un réseau structuré de milieux naturels aménagés à des fins récréotouristiques en vue de mettre en valeur les éléments du paysage et du patrimoine bâti. L'aménagement et la mise aux normes de nouveaux sentiers cyclables du Réseau vélo métropolitain seraient ainsi réalistes financièrement.

Rappelons que le développement d'un pont, d'une passerelle ou d'un tunnel cyclable est également fortement recommandé par la Ville de Laval dans son plus récent Plan directeur du réseau cyclable.

