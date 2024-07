UNE PARTICIPATION FORTE DE L'ITHQ À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE ICHRIE 2024 SUR LA RECHERCHE EN TOURISME, RESTAURATION ET HÔTELLERIE

MONTRÉAL, le 17 juill. 2024 /CNW/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) assurera une participation forte et soutenue à la prochaine grande conférence annuelle du International Council on Hotel, Restaurant and Institutional Education (ICHRIE) qui se tiendra au Centre Sheraton Montréal du 24 au 26 juillet 2024. En plus d'agir à titre d'école hôte, plusieurs membres de la communauté de recherche scientifique de l'ITHQ y présenteront les résultats de leurs projets.

L'ITHQ sera également présent dans le volet Creative Teaching Lab, une nouveauté pour l'édition 2024 de cette conférence internationale qui réunira des professionnel(le)s, des professeur(e)s et des chercheur(euse)s du monde entier qui œuvrent dans les différents secteurs de l'industrie du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Le Creative Teaching Lab proposera des sessions au cours desquelles les participant(e)s pourront présenter, partager et discuter de différentes techniques d'apprentissage et d'enseignement, de même que de perspectives pédagogiques innovantes et adaptées aux nouvelles générations d'étudiant(e)s pour l'enseignement dans les domaines de l'hôtellerie et du tourisme.

Plusieurs étudiants et étudiantes de l'ITHQ seront aussi sur place durant les trois jours pour accueillir les quelque 450 personnes inscrites à l'événement. En tout ce sont plus d'une trentaine de personnes de l'ITHQ qui assisteront à cet événement international. Tous les détails de la conférence ICRHIE 2024 sont disponibles à www.chrie.org/2024-ichrie-global-conference.

Mercredi 24 juillet 2024

13 h 30, Creative Teaching Lab - Salons B et C

Enhancing student engagement through collaborative podcast Creation: A case study

Émilie Boutet-Fauteux, enseignante à l'ITHQ

15 h, Symposium - Salon 7

The impact of role models for female culinary students

Julie Wawrzyniak, professeure à l'ITHQ

15 h, Symposium - Salon 6

Building a business intelligence model to connect tourism education programs to the tourism industry ecosystem

Projet présenté par l'Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie (AQFORTH)

Jean Lagueux, membre du conseil d'administration de l'AQFORTH et professeur à l'UQAM

France Dionne, présidente du conseil d'administration de l'AQFORTH et directrice générale exécutive de l'ITHQ

17 h 45, Conférence d'ouverture - Salle de bal ouest

Mot de bienvenue de l'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ

Jeudi 25 juillet 2024

14 h, Creative Teaching Lab - Salons B et C

Second language teaching and learning for the hospitality industry: Insights from psycholinguistics and neuroscience

Ivan Luciano Avaca, conseiller à la recherche à l'ITHQ

Vendredi 26 juillet 2024

11 h 20, Présentation d'affiches scientifiques - Station numérique 7

For a distinctive local cuisine: A sensory way to promote conifers as forest aromatics in cooking Afia Boumail, spécialiste en sciences des aliments à ITHQ

François Girard, étudiant à l'Université Laval

Katherine Tanaka, professionnelle de recherche à l'Université Laval

Michael Bom Frøst, professeur associé à l'Université de Copenhagen

Sylvie L. Turgeon, professeure titulaire à l'Université Laval et co-directrice du GastronomiQc Lab

Véronique Perreault, professeure-chercheuse à l'ITHQ et co-directrice du GastronomiQc Lab

11 h 20, Présentation d'affiches scientifiques - Station numérique 8

Revenue management for full-service restaurants

Kheira Kadi, auxiliaire de recherche à ITHQ

Riadh Ladhari, professeur titulaire à l'Université Laval

Marie-Claire Louillet, professeure-chercheuse à l'ITHQ

11 h 30, Creative Teaching Lab - Salons B et C

Transforming education with applied research: The CCTT model

Quentin Sellier, professionnel de recherche à l'ITHQ

12 h, Présentation d'affiches scientifiques - Station numérique 7

How to prioritize food waste reduction in restaurants: Eco-efficiency as a tool

Jade Lévesque, professionnelle de recherche à ITHQ

Véronique Perreault, professeure-chercheuse à l'ITHQ et co-directrice du GastronomiQc Lab

Laurence Godin, professeure adjointe à l'Université Laval

Sergey Mikhaylin, professeur agrégé à l'Université Laval

13 h 30, Creative Teaching Lab - Salons B et C

Are interns different when registered in an applied bachelor program?

Cynthia Lapointe, professeure à l'ITHQ

À propos de l'ITHQ

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école, deux restaurants d'application pédagogique et un bar, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi des formations aux professionnels, des services aux entreprises et aux institutions ainsi que des ateliers au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ).

