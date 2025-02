KYIV, Ukraine, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Il y a trois ans aujourd'hui, la Russie a lancé une invasion illégale de l'Ukraine qui a fait des centaines de milliers de morts et forcé des millions de personnes à fuir. Face à des difficultés inimaginables, les Ukrainiens ont tenu bon et se sont battus pour la liberté et la démocratie. Le Canada a soutenu l'Ukraine, et il continuera de le faire, afin qu'elle puisse instaurer une paix juste et durable.

Le premier ministre Justin Trudeau s'est rendu à Kyiv aujourd'hui pour réaffirmer le soutien indéfectible du Canada à l'Ukraine.

Au cours de sa visite, le premier ministre a souligné la conclusion récente des négociations entre le Canada et l'Ukraine sur les modalités de la contribution canadienne de 5 milliards de dollars au mécanisme de prêts du G7 dans le cadre de l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires. Le Canada versera la première moitié de sa contribution, soit 2,5 milliards de dollars, au cours des prochains jours, et le reste suivra bientôt. Annoncée l'année dernière lors du Sommet du G7 dans les Pouilles, en Italie, l'initiative de prêts dans le cadre de l'accélération de l'utilisation des recettes extraordinaires permettra d'anticiper les recettes futures provenant des actifs souverains russes gelés. L'Ukraine devrait recevoir environ 69 milliards de dollars (50 milliards de dollars américains) dans le cadre de cette initiative.

Pour maintenir la pression sur la Russie, le premier ministre Trudeau a annoncé de nouvelles sanctions visant 76 personnes et entités qui apportent un soutien à la base militaro-industrielle du Kremlin, qui sont impliquées dans la déportation illégale ou le transfert forcé d'enfants ukrainiens ou qui soutiennent les capacités d'opérations d'information du Kremlin, ainsi que des hauts responsables du gouvernement russe et des oligarques qui soutiennent le régime de Poutine. Au total, le Canada a imposé des sanctions à plus de 3 000 personnes et entités complices de la violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine et de violations flagrantes et systématiques des droits de la personne. Le premier ministre a également annoncé que le Canada prenait des mesures contre la flotte fantôme de la Russie en imposant des sanctions à 109 navires en raison de leur implication dans le transfert de marchandises sanctionnées, notamment des hydrocarbures dont les revenus alimentent la machine de guerre de la Russie.

En réponse aux nouvelles attaques de la Russie contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine, lesquelles ont privé des millions de civils d'électricité, d'eau et de chauffage, le premier ministre a également annoncé une contribution de 50 millions de dollars afin de soutenir les efforts d'urgence déployés par l'Ukraine, en collaboration avec le secrétariat de la Communauté de l'énergie, pour réparer et remplacer l'équipement énergétique et l'infrastructure essentielle qui ont été endommagés. Cette contribution s'ajoute au financement de 20 millions de dollars que le Canada a annoncé l'année dernière à l'appui de cette initiative lors du Sommet sur la paix en Ukraine, à Lucerne, en Suisse.

Lors d'une rencontre bilatérale avec le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, le premier ministre Trudeau a fait état des progrès réalisés par rapport aux engagements pris par le Canada en matière d'aide, notamment la prestation d'une formation militaire et la livraison d'équipements essentiels, tels que des véhicules blindés de combat et des véhicules de combat d'infanterie, des munitions ainsi que des systèmes d'atterrissage et des simulateurs pour les F-16.

Le premier ministre a annoncé que, dans le cadre du financement de 3,02 milliards de dollars annoncé l'année dernière dans l'Accord de coopération en matière de sécurité entre le Canada et l'Ukraine, une somme de 40 millions de dollars sera consacrée pour fournir aux forces armés ukrainiennes les capacités dont elles ont un besoin urgent, par l'intermédiaire du modèle danois, et qu'une autre somme de 15 millions de dollars sera consacrée au soutien des entreprises canadiennes qui cherchent à mener des activités et à investir dans le secteur de la défense de l'Ukraine.

Le premier ministre a annoncé de nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine totalisant 118,5 millions de dollars, notamment les suivantes :

92,3 millions de dollars en aide au développement pour renforcer les communautés, soutenir les projets de rétablissement des moyens de subsistance à petite échelle qui répondent aux besoins des communautés, réduire la pauvreté et éliminer les obstacles à la pleine participation des femmes, lutter contre l'insécurité alimentaire, et soutenir le retour des enfants déportés et des personnes disparues en améliorant la résilience du gouvernement, des communautés, de la société civile et du secteur privé de l' Ukraine .

. 14 millions de dollars en aide humanitaire, notamment pour la fourniture de nourriture, d'abris, d'eau, de services d'assainissement et d'hygiène ainsi que de services de santé mentale et de soutien psychosocial aux personnes dans le besoin.

8 millions de dollars pour réduire la menace liée aux armes, notamment en fournissant des équipements de protection individuelle essentiels aux Ukrainiens qui sont exposés à des menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et en améliorant la sécurité nucléaire dans le pays.

4,25 millions de dollars pour soutenir des opérations de paix et de stabilisation, notamment en aidant les organisations régionales de défense des droits des femmes et en veillant à ce que les représentants de la société civile et des médias puissent travailler en toute sécurité.

82 000 de dollars à l'appui d'initiatives locales visant à soutenir la santé physique et mentale d'anciens prisonniers de guerre ukrainiens.

Au total, depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en février 2022, le Canada a versé plus de 19,7 milliards de dollars pour venir en aide à l'Ukraine sur de multiples plans.

À Kyiv, le premier ministre Trudeau s'est joint au président Zelenskyy et à des partenaires internationaux pour discuter de la situation sur le terrain ainsi que des besoins de l'Ukraine en matière d'aide militaire, financière, humanitaire et de redressement ainsi que de toute autre forme de soutien. Lors d'une séance plénière ayant pour thème « Stratégie de défense et de sécurité axée l'unité : Plan d'action », le premier ministre a prononcé une allocution dans laquelle il a salué le courage et la résilience du peuple ukrainien face à la violence brutale et injustifiée dont il fait l'objet. Le premier ministre a réaffirmé la position du Canada en tant qu'allié inébranlable qui continuera de travailler avec ses partenaires aux quatre coins du globe pour fournir à l'Ukraine un soutien en matière de sécurité et de défense afin qu'elle puisse se redresser, se reconstruire et prospérer.

Le premier ministre a également convoqué ses homologues du G7 et le président Zelenskyy à une réunion hybride afin de poursuivre les discussions sur le soutien à l'Ukraine. Il a souligné qu'il est important que les membres du G7 soutiennent d'une seule voix l'instauration d'une paix juste et durable en Ukraine ainsi que la reconstruction et le redressement économique du pays, et qu'il s'agit là de priorités permanentes de la présidence canadienne du G7.

Le premier ministre a également assisté à une cérémonie d'allumage de bougies au cours de laquelle il a rendu hommage à tous ceux qui ont perdu la vie depuis le début de l'agression russe. Tout au long de sa visite, il a réaffirmé que le Canada se tiendra toujours aux côtés des Ukrainiens, qui continuent de lutter pour la liberté, la justice et la démocratie. Nous préconiserons un avenir pour l'Ukraine écrit par les Ukrainiens. Nous défendrons une Ukraine forte et libre. Et nous resterons aux côtés de l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle puisse parvenir à une paix juste et durable.

« Depuis trois ans maintenant, les Ukrainiens se battent avec courage et résilience contre la guerre d'agression brutale de la Russie. Leur combat pour la démocratie, la liberté et la souveraineté est un combat qui nous concerne tous. Aujourd'hui, à Kyiv, j'ai adressé un message fort et clair à l'Ukraine et aux Ukrainiens : le Canada continuera de se tenir à vos côtés pour vous aider à instaurer une paix juste et durable. Nous renforçons nos engagements, nous apportons un soutien supplémentaire et nous travaillons avec nos partenaires pour garantir la paix et la liberté en Ukraine. Slava Ukraini! »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le Canada reste inébranlable dans son soutien à l'Ukraine et continuera à avoir recours aux sanctions pour affaiblir la capacité de la Russie à mener sa guerre illégale. En ciblant sa base militaro-industrielle, en dénonçant les responsables de crimes et de mauvais traitements dans les territoires ukrainiens occupés et en perturbant les conseillers oligarques et la flotte de l'ombre qui soutiennent le régime russe, nous obligeons la Russie à rendre des comptes. Depuis trois ans, le Canada est aux côtés de l'Ukraine et il le restera aussi longtemps qu'il le faudra. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« Depuis le début de l'invasion massive et non provoquée de l'Ukraine par la Russie il y a trois ans, le Canada s'est tenu aux côtés du peuple ukrainien. Nous restons fermement déterminés à continuer de fournir à l'Ukraine une aide militaire essentielle pour qu'elle puisse se défendre contre l'agression brutale de la Russie. Avec nos alliés et nos partenaires, nous veillerons à ce que l'Ukraine dispose du soutien dont elle a besoin dans sa lutte pour sauvegarder sa souveraineté et son intégrité territoriale. »

-- L'hon. Bill Blair, ministre de la Défense nationale

Il s'agissait de la quatrième visite du premier ministre Trudeau en Ukraine depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie le 24 février 2022. Pour cette visite, le premier ministre était accompagné du ministre de la Défense nationale, Bill Blair .

depuis le début de l'invasion à grande échelle de la Russie le 24 février 2022. Pour cette visite, le premier ministre était accompagné du ministre de la Défense nationale, . En Ukraine , le premier ministre a tenu des réunions bilatérales avec le président de l' Ukraine , Volodymyr Zelenskyy , et le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez.

, le premier ministre a tenu des réunions bilatérales avec le président de l' , , et le premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez. Lors de sa visite, le premier ministre a également annoncé un nouveau partenariat avec le Programme pour la science au service de la paix et de la sécurité de l'OTAN, dans le cadre duquel Ressources naturelles Canada touchera un financement de 2,1 millions de dollars pour mettre au point des outils, établir des indicateurs de rendement clés et cerner les possibilités de réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans les activités militaires.

sa visite, le premier ministre a également annoncé un nouveau partenariat avec le Programme pour la science au service de la paix et de la sécurité de l'OTAN, dans le cadre duquel Ressources naturelles Canada touchera un financement de 2,1 millions de dollars pour mettre au point des outils, établir des indicateurs de rendement clés et cerner les possibilités de réduire la dépendance aux combustibles fossiles dans les activités militaires. Les sanctions annoncées aujourd'hui contre la flotte fantôme de la Russie visent 92 pétroliers qui acheminent du pétrole russe vers des pays tiers, neuf méthaniers qui transportent du gaz naturel liquéfié russe vers des pays tiers et huit navires qui importent en Russie des armes et du matériel connexe en provenance d' Iran et de Corée du Nord. De plus, le Canada adopte de nouvelles mesures qui interdiront l'exportation d'un plus grand nombre de biens et de technologies sensibles du Canada vers la Russie.

et de Corée du Nord. De plus, le Canada adopte de nouvelles mesures qui interdiront l'exportation d'un plus grand nombre de biens et de technologies sensibles du Canada vers la Russie. Les mesures annoncées aujourd'hui s'ajoutent à celles faites récemment, entre autres :

L'engagement de fournir une aide militaire de 440 millions de dollars à l' Ukraine , dont un financement aux fins d'acquisition de munitions de gros et de différents calibres auprès de l'industrie canadienne, le soutien de la production de drones militaires par l'industrie nationale de défense de l' Ukraine , la livraison de caméras haute résolution pour drones et le don d'équipement hivernal, y compris des sacs de couchage des bottes d'hiver.

, dont un financement aux fins d'acquisition de munitions de gros et de différents calibres auprès de l'industrie canadienne, le soutien de la production de drones militaires par l'industrie nationale de défense de l' , la livraison de caméras haute résolution pour drones et le don d'équipement hivernal, y compris des sacs de couchage des bottes d'hiver.

L'octroi de 15 millions de dollars à la réalisation du projet action antimines novatrice, qui vise à renforcer la capacité nationale de lutte antimines de l' Ukraine , à réduire la menace que représentent les engins explosifs et à promouvoir la reprise économique du pays. Le Canada a également annoncé un soutien supplémentaire de 2,2 millions de dollars à l'initiative d'assistance en matière de cybersécurité, qui a pour but d'offrir à l' Ukraine les services, l'équipement et la formation essentiels dont le pays a besoin de toute urgence en matière de cybersécurité afin de lutter contre les cyberactivités malveillantes.

, à réduire la menace que représentent les engins explosifs et à promouvoir la reprise économique du pays. a également annoncé un soutien supplémentaire de 2,2 millions de dollars à l'initiative d'assistance en matière de cybersécurité, qui a pour but d'offrir à l' les services, l'équipement et la formation essentiels dont le pays a besoin de toute urgence en matière de cybersécurité afin de lutter contre les cyberactivités malveillantes.

La commémoration du premier anniversaire du lancement de la Coalition internationale pour le rapatriement des enfants ukrainien, une initiative collective visant à ramener les enfants ukrainiens chez eux, à laquelle 41 États et le Conseil de l' Europe ont adhéré. Grâce à l'aide des États membres de la Coalition et d'autres partenaires internationaux de premier plan, l' Ukraine a réussi à faciliter le retour en toute sécurité de près de 600 enfants l'année dernière, et de plus de 1 000 à ce jour. Le Canada et l' Ukraine dirigent conjointement la Coalition.

l' ont adhéré. Grâce à l'aide des États membres de la Coalition et d'autres partenaires internationaux de premier plan, l' a réussi à faciliter le retour en toute sécurité de près de 600 enfants l'année dernière, et de plus de 1 000 à ce jour. et l' dirigent conjointement la Coalition.

La conclusion d'un protocole d'entente entre le Canada et l' Ukraine pour échanger des informations et partager leur expertise afin d'aider les membres des forces de sécurité et de défense ukrainiennes et leurs familles à accéder aux ressources nécessaires pour réussir leur transition vers la vie après le service.

pour échanger des informations et partager leur expertise afin d'aider les membres des forces de sécurité et de défense ukrainiennes et leurs familles à accéder aux ressources nécessaires pour réussir leur transition vers la vie après le service. Depuis le début de 2022, le Canada a versé 19,7 milliards de dollars pour venir en aide à l' Ukraine sur de multiples plans, y compris :

sur de multiples plans, y compris : Plus de 12,4 milliards de dollars en aide financière directe, soit le montant le plus élevé du G7 par habitant.



4,5 milliards de dollars en aide militaire, notamment des obusiers M777, des chars de combat principaux Leopard 2, des véhicules blindés de soutien au combat, des centaines de milliers de munitions, des caméras pour drones à haute résolution, des vêtements thermiques, des gilets pare-balles, du carburant et plus encore.



Plus de 529 millions de dollars en aide au développement, dont du soutien visant l'infrastructure énergétique de l' Ukraine .

.

372,2 millions de dollars en aide humanitaire destinés à la prestation d'une aide essentielle, notamment des interventions d'urgence en matière de santé, des services de protection, des abris, de l'eau, des installations sanitaires et de la nourriture. Des programmes sont également mis en œuvre pour protéger les enfants, pour apporter un soutien en santé mentale ainsi que pour prévenir la violence sexuelle et fondée sur le sexe et y remédier.



Près de 225 millions de dollars en aide à la sécurité et à la stabilisation.

À Kyiv , le premier ministre a souligné le travail accompli par les membres des Forces armées canadiennes (FAC) au Royaume-Uni et en Pologne dans le cadre de l'Opération UNIFIER. Depuis 2015, les membres FAC ont formé plus de 40 000 soldats ukrainiens pour leur permettre d'acquérir diverses compétences militaires. Le premier ministre a indiqué que le Canada continue de travailler en étroite collaboration avec l' Ukraine , ses Alliés et ses partenaires pour optimiser le soutien apporté à l' Ukraine dans le cadre de l'Opération UNIFIER.

, le premier ministre a souligné le travail accompli par les membres des Forces armées canadiennes (FAC) au Royaume-Uni et en Pologne dans le cadre de l'Opération UNIFIER. Depuis 2015, les membres FAC ont formé plus de 40 000 soldats ukrainiens pour leur permettre d'acquérir diverses compétences militaires. Le premier ministre a indiqué que le Canada continue de travailler en étroite collaboration avec l' , ses Alliés et ses partenaires pour optimiser le soutien apporté à l' dans le cadre de l'Opération UNIFIER. L'an dernier, le 24 février, le premier ministre Trudeau et le président Zelenskyy ont conclu une entente historique, soit l'Accord de coopération en matière de sécurité entre le Canada et l' Ukraine , qui jetait les bases d'un nouveau partenariat stratégique de sécurité entre les deux pays. L'Accord prévoyait notamment un soutien financier et militaire essentiel de 3,02 milliards de dollars à l' Ukraine en 2024.

, qui jetait les bases d'un nouveau partenariat stratégique de sécurité entre les deux pays. L'Accord prévoyait notamment un soutien financier et militaire essentiel de 3,02 milliards de dollars à l' en 2024. Dans l' Énoncé économique de l'automne de 2024 , le gouvernement a annoncé l'année dernière qu'il avait l'intention d'en faire davantage pour soutenir l' Ukraine , notamment en proposant des modifications législatives qui garantiront que les recettes découlant des actifs russes immobilisés serviront à la reconstruction du pays.

, le gouvernement a annoncé l'année dernière qu'il avait l'intention d'en faire davantage pour soutenir l' , notamment en proposant des modifications législatives qui garantiront que les recettes découlant des actifs russes immobilisés serviront à la reconstruction du pays. Depuis le début de l'invasion à grande échelle de l' Ukraine par la Russie, le Canada a accueilli plus de 220 000 Ukrainiens. Nous aidons les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire et avons mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi.

par la Russie, le Canada a accueilli plus de 220 000 Ukrainiens. Nous aidons les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire et avons mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi. Le Canada et l' Ukraine sont depuis longtemps de fidèles partenaires et de proches amis. En 1991, le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l' Ukraine . Aujourd'hui, 1,3 million de personnes d'origine ukrainienne vivent au Canada, ce qui en fait la plus grande diaspora ukrainienne du monde occidental. En 2022, le commerce bilatéral total entre nos deux pays s'élevait à plus de 421 millions de dollars.

