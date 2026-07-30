Une offre de services mieux adaptée pour soutenir les familles touchées par l'anémie falciforme

MONTRÉAL, le 30 juill. 2026 /CNW/ -- La clinique pédiatrique transculturelle de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, située dans l'Est de Montréal, développera une offre de services transculturels et intersectoriels mieux adaptée aux besoins des familles issues de l'immigration vivant avec l'anémie falciforme, notamment en renforçant le soutien psychologique qui leur est offert.

L'anémie falciforme est une maladie génétique chronique qui touche particulièrement certaines communautés immigrantes et dont la prévalence est en croissance au Québec.

Rattachée aux cliniques externes de pédiatrie situées au Pavillon Rosemont, la clinique pédiatrique transculturelle a développé au fil des années une expertise reconnue dans l'adaptation des soins aux réalités culturelles, linguistiques et sociales des familles nouvellement arrivées au Québec ou issues de diverses communautés ethnoculturelles.

L'initiative annoncée permettra notamment de consolider cette expertise afin d'offrir un accompagnement davantage adapté aux réalités des familles concernées, incluant du soutien pour leur santé mentale, tout en jetant les bases de collaborations avec différents partenaires du milieu dans le but de favoriser une approche globale et coordonnée.

Faits saillants :

L'anémie falciforme, aussi appelée drépanocytose, est une maladie chronique du sang d'origine génétique pouvant entraîner d'importantes complications de santé dès l'enfance.

Au Québec, elle constitue aujourd'hui la maladie génétique la plus fréquemment dépistée chez les enfants nés dans la province et concerne particulièrement les populations afrodescendantes.

Un investissement récurrent de 100 000 $ permettra à la clinique de développer son offre de service.

Citations

« Les familles touchées par l'anémie falciforme doivent pouvoir compter sur des services qui tiennent compte de leur culture et de leurs besoins particuliers. Grâce à cet investissement, nous appuyons le développement d'une approche novatrice qui mise sur l'expertise spécialisée de la clinique pédiatrique transculturelle. Nous voulons offrir à ces enfants et à leurs familles un accompagnement de qualité, humain et adapté, tout en renforçant la collaboration entre les différents acteurs qui les soutiennent. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Derrière chaque diagnostic d'anémie falciforme, il y a un enfant, une famille et une réalité unique. Grâce à l'expertise distinctive développée par notre clinique pédiatrique transculturelle, nous pourrons offrir un accompagnement encore mieux adapté à leurs besoins tout en partageant nos connaissances avec nos partenaires afin d'améliorer les soins et les services offerts à ces familles »

Jonathan Brière, président-directeur général adjoint de Santé Québec Est-de-l'Île-de-Montréal - Universitaire

SOURCE Santé Québec

Source : Direction des communications, Santé Québec Est-de-l'Île-de-Montréal - Universitaire, [email protected]