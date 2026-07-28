Santé Québec demande au Bureau de l'Inspectrice nationale de procéder à un examen indépendant de la trajectoire jeunesse

QUÉBEC, le 28 juill. 2026 /CNW/ -- À la suite de différents événements survenus dans la trajectoire jeunesse de Santé Québec - Ouest-de-l'Île-de-Montréal et de préoccupations quant à la qualité, la sécurité et la continuité des services offerts aux jeunes et à leurs familles, Santé Québec demande au Bureau de l'Inspectrice nationale (BIN) de procéder à un double mandat qui comprend un diagnostic organisationnel visant l'optimisation des pratiques, ainsi qu'une enquête administrative portant sur la conformité.

Cette démarche vise à obtenir un regard objectif et indépendant sur la situation. Elle vise à identifier les causes, les écarts potentiels, les enjeux, les risques et les leviers d'amélioration afin de renforcer la gouvernance, la sécurité, l'intégrité, la qualité et la continuité des services offerts aux jeunes et à leurs familles.

Le BIN évaluera également les mesures déjà mises en place par l'établissement au cours des derniers mois. Santé Québec - Ouest-de-l'Île-de-Montréal s'est mobilisé autour d'un plan d'action structuré et l'exercice permettra d'apprécier les travaux réalisés.

Tout au long de la démarche, le BIN s'assurera, lorsque nécessaire, de la mise en place de filets de sécurité pour les usagères et usagers, par l'établissement le cas échéant. Selon ses observations, il pourra recommander des interventions en lien avec la gestion, proposer des mesures correctrices ou déclencher toute autre intervention jugée appropriée pour assurer la qualité et la sécurité des services.

Santé Québec sera informée de l'évolution des travaux en continu afin de suivre l'avancement de la démarche et de s'assurer que les actions nécessaires sont mises en œuvre avec diligence. Les conclusions et recommandations issues de cet exercice contribueront à renforcer les pratiques cliniques et administratives, dans l'intérêt des jeunes, de leurs familles, des membres du personnel et de l'ensemble du réseau de la santé et des services sociaux.

SOURCE Santé Québec

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