Prescription Québec : Santé Québec poursuit le déploiement du projet

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Santé Québec confirme la poursuite du déploiement de Prescription Québec, une solution qui permet la transmission sécurisée et structurée des ordonnances ainsi que des communications cliniques entre les prescripteurs et prescriptrices et les pharmaciens et pharmaciennes communautaires.

Une nouvelle entente conclue entre Santé Québec et Inforoute Santé du Canada permet de poursuivre le déploiement de Prescription Québec tout en protégeant les investissements déjà réalisés.

« Cette entente nous permet d'assurer la continuité des ordonnances électroniques dans les milieux déjà en production, tout en poursuivant le déploiement de Prescription Québec. Il s'agit d'une étape importante dans la modernisation du secteur de la santé et des services sociaux, au bénéfice de la population et du personnel de la santé », souligne Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec.

« Inforoute est fière d'appuyer Santé Québec et ses partenaires dans la poursuite du projet Prescription Québec. Le Québec fait figure de chef de file en démontrant comment la synergie entre les priorités provinciales, une infrastructure de santé numérique existante et le déploiement concret d'une solution permet de concrétiser l'ordonnance électronique sécurisée. Cette réalisation contribue à offrir des soins mieux connectés et plus sécuritaires pour les patients, les cliniciens et les pharmaciens », déclare Abhi Kalra, président et chef de la direction par intérim d'Inforoute Santé du Canada.

Déjà utilisée dans quelques milieux, Prescription Québec facilite les échanges entre les professionnelles et professionnels de la santé, réduit les risques associés aux ordonnances papier et contribue à offrir des soins plus sécuritaires et plus efficaces aux usagères et aux usagers. La solution s'appuie sur la plateforme PrescripTIonMC d'Inforoute Santé du Canada.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau et des services sociaux afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

SOURCE Santé Québec

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