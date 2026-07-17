Le projet SIFA franchit une étape importante de sa réalisation

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Santé Québec annonce une étape déterminante dans la relance du projet Système d'information en finances et en approvisionnement (SIFA), un chantier majeur de transformation numérique visant à moderniser les systèmes administratifs du réseau de la santé et des services sociaux.

Après une révision approfondie du projet et la mise en place d'une gouvernance renforcée, de mécanismes de gestion des risques plus rigoureux et d'un suivi plus étroit, les autorisations requises ont été obtenues pour permettre la poursuite de son déploiement.

À terme, le projet SIFA remplacera 41 systèmes informatiques vieillissants par des solutions modernes, intégrées et sécuritaires qui soutiendront les activités financières et d'approvisionnement du réseau de la santé et des services sociaux.

« La relance du projet SIFA est le fruit d'un important travail de concertation entre l'ensemble de nos partenaires. Je tiens à saluer leur engagement et leur collaboration pour la poursuite de ce projet essentiel. Nous demeurons convaincus de la pertinence du projet SIFA pour moderniser nos façons de faire », souligne Christiane Germain, présidente du conseil d'administration de Santé Québec

« La modernisation de notre réseau passe aussi par la modernisation des outils qui le soutiennent. Avec le projet SIFA, nous nous donnons les moyens d'améliorer nos pratiques de gestion, de renforcer notre agilité organisationnelle et d'offrir aux équipes des solutions mieux adaptées à la réalité d'aujourd'hui. Cette transformation est un investissement dans la performance du réseau », ajoute Geneviève Biron, présidente et cheffe de la direction de Santé Québec.

Le projet SIFA constitue un levier essentiel pour améliorer l'efficacité administrative du réseau et optimiser l'utilisation des ressources publiques. Une fois entièrement déployé, il devrait générer des économies estimées à plus de 1,2 milliard de dollars, permettant de réinvestir davantage de ressources au bénéfice des soins et des services offerts à la population.

À propos de Santé Québec

Santé Québec est une société d'État responsable d'offrir des services de santé et des services sociaux par l'entremise d'établissements publics ainsi que de coordonner et de soutenir l'activité des établissements privés et de certains autres prestataires de services. Son rôle est de s'occuper des opérations et de la performance des activités du réseau et des services sociaux afin d'assurer la satisfaction des usagers et usagères.

SOURCE Santé Québec

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