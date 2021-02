Une offre de services élargie dans tous les édifices de BAnQ

MONTRÉAL, le 16 févr. 2021 /CNW Telbec/ - À compter d'aujourd'hui, 16 février, la Grande Bibliothèque ouvre ses rayons et l'ensemble de ses collections aux usagers. À la Bibliothèque nationale tout comme aux Archives nationales, les fonds d'archives et les collections patrimoniales sont également accessibles, sur rendez-vous, partout au Québec, sauf à Gatineau.

L'organisation de tous ces lieux est conforme aux mesures sanitaires établies afin d'assurer la sécurité du public et du personnel.

La Grande Bibliothèque élargit son offre de services

Les services à nouveau offerts à la Grande Bibliothèque sont :

accès libre aux rayons et aux collections (sauf à la Collection nationale et aux journaux);

accès à un nombre accru d'espaces de travail individuel, de fauteuils de lecture et de postes informatiques;

utilisation d'équipement de fabrication numérique au Square (sur rendez-vous);

consultation de bibliothécaires;

la Boutique de BAnQ est ouverte du mardi au samedi de 11 h à 17 h.

Les heures d'ouverture sont les suivantes:

du mardi au vendredi de 10 h à 19 h;

le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h.

Les points de vente du Parva (café et bistro) demeurent fermés pour le moment. La capacité d'accueil est de 400 usagers dans la bibliothèque.

Services aux chercheurs partout au Québec

À compter d'aujourd'hui, sur rendez-vous seulement, il est possible d'accueillir les usagers :

à la Collection nationale (Grande Bibliothèque);

à la Bibliothèque nationale ( Rosemont-La Petite-Patrie );

); aux Archives nationales à Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke , Rouyn-Noranda , Rimouski , Gaspé, Saguenay et Sept-Îles.

Pour la consultation de documents sur rendez-vous, le public peut communiquer avec nous. Ce service sera offert aux Archives nationales du Québec à Gatineau ultérieurement.

Le service d'information et de référence à distance se poursuit.

Plus d'information

Pour tous les détails, consultez notre FAQ et suivez-nous sur les différents médias sociaux.

Au sujet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au cœur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Renseignements: Claire-Hélène Lengellé, Responsable des relations avec les médias, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, [email protected], (514) 873-1101 poste 3199

Liens connexes

http://www.banq.qc.ca/