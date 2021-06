Une offre de formation bonifiée partout au Québec!

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) est fière d'annoncer la mise à jour et la création accélérées de dix formations menant à l'attestation d'études professionnelles (AEP) dans des secteurs d'activité prioritaires pour l'économie et la vitalité de notre société. La FCSSQ a travaillé de pair avec les Services aux entreprises membres de Formation Québec en réseau (FQR) et les Centres de formation professionnelle pour recueillir, aux quatre coins de la province, les renseignements nécessaires à l'élaboration de quatre programmes d'études et à l'actualisation de six autres.

C'est lors du Forum virtuel sur la requalification de la main-d'œuvre et sur l'emploi, tenu à l'automne dernier, que l'idée de cette offre de formation bonifiée a vu le jour. Les sommes nécessaires à la concrétisation de cette initiative panquébécoise ont, par la suite, été réservées lors de la mise à jour budgétaire du gouvernement du Québec. La FCSSQ s'est alors vu confier le mandat, par le ministère de l'Éducation, de développer et déployer des moyens concrets afin de requalifier et de rehausser les compétences des travailleurs.

« Nous avons pu compter sur l'expertise des centres de services scolaires (CSS), des comités sectoriels de la main-d'œuvre et sur la collaboration de spécialistes en élaboration de programmes afin d'actualiser ou de créer cette offre de formation. Les CSS de toutes les régions du Québec sont des acteurs de premier plan pour contribuer à la requalification et à la formation de la main-d'œuvre. Avec ce travail accéléré de conception et d'actualisation des AEP, nous venons bonifier notre offre de formation, répondre à des besoins du marché du travail et ainsi participer à la relance post-pandémie de notre société. Je tiens à remercier toutes les personnes ayant participé à cet impressionnant travail de collaboration et j'invite la population, les entreprises et la main-d'œuvre, à s'informer sur ces nouvelles AEP ainsi que sur l'ensemble de l'offre de service des centres de services scolaires » a souligné madame Caroline Dupré, présidente-directrice générale de la FCSSQ.

« Il a été important pour nous de procéder à cette révision dans les meilleurs délais, et ce, afin de soutenir les travailleurs et les organisations québécoises. Plus de 20 services aux entreprises de notre consortium ont contribué à la conception et la révision des programmes d'études. Nous serons d'ailleurs de la partie pour dispenser ces formations sur l'ensemble du territoire québécois » a expliqué monsieur Éric Thibeault, coordonnateur de FQR.

Les AEP ciblées et maintenant offertes, en français et en anglais, sont les suivants :

Travaux agricoles (Nouveau);

Opération d'équipements de transformation alimentaire (Nouveau);

Boucherie industrielle (Nouveau);

Transformation des bois (Nouveau);

Conduite d'autobus;

Entretien-service automobile;

Réglage-opération de presse-plieuses en tôlerie de précision;

Soudage semi-automatique GMAW et FCAW;

Préparation de matériaux métalliques;

Sécurité privée - Gardiennage.

À propos des AEP

Les programmes d'études menant à une AEP sont généralement d'une durée variant entre 240 et 720 heures. Les compétences ciblées sont choisies après consultation de l'industrie (ou : en collaboration avec l'industrie). Soulignons également que certaines compétences peuvent être reconnues dans des parcours d'études menant au diplôme d'études professionnelles (DEP). Au total, il en existe 48, et ce, dans différents secteurs. Pour les connaître, visitez ce site : Inforoute.

À propos de la FCSSQ

La FCSSQ regroupe l'ensemble des centres de services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral. Les centres de services scolaires veillent à la réussite scolaire de plus d'un million d'élèves en assurant des services éducatifs au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et à l'éducation des adultes. La FCSSQ offre à ses membres des services en relations du travail, en ressources matérielles et informationnelles, en financement, en transport scolaire, en formation professionnelle, en services éducatifs aux jeunes et aux adultes, ainsi que de la formation. Conjointement avec le MEQ, la FCSSQ coordonne et dirige la négociation des matières nationales sectorielles des conventions collectives.

À propos de Formation Québec en réseau

Formation Québec en réseau contribue au développement des compétences de la main-d'œuvre en vue d'améliorer la performance des organisations et des entreprises québécoises. Cette organisation regroupe les services aux entreprises des centres de services scolaires du Québec. Elle offre notamment des services-conseils en matière de formations sur mesure et qualifiantes ainsi qu'en matière d'évaluation des compétences des travailleurs. L'offre de perfectionnement est déployée aux quatre coins du Québec, dans tous les secteurs d'activité, et ce, dans les centres de formation, en entreprise et en ligne. Pour connaître l'ensemble des formations offertes, consultez notre catalogue numérique au www.quebecenreseau.ca.

