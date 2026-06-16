Une offre culturelle mieux adaptée à la jeunesse dans les sociétés d'État

QUÉBEC, le 16 juin 2026 /CNW/ - Afin de continuer de rapprocher les jeunes de notre culture, le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, demande à 11 sociétés d'État sous sa responsabilité d'agir de manière tangible pour favoriser l'adéquation de leur offre aux besoins et aux intérêts des jeunes de 2 à 18 ans. Par cette directive, le ministre répond à un besoin pressant de faire vivre les contenus culturels d'ici auprès de la jeunesse afin d'en assurer la transmission et de créer des habitudes de consommation culturelle dès le plus jeune âge.

Concrètement et dès maintenant, chacune de ces sociétés d'État devra élaborer, pour une période de quatre ans, un plan d'action renouvelable regroupant des contenus jeunesse spécifiques et adaptés à sa mission ainsi qu'à ses activités. De plus, une reddition de comptes annuelle devra faire état, entre autres, des mesures ou des programmes mis en œuvre ainsi que de leurs résultats. Les premiers plans d'action jeunesse en culture devront être soumis au ministre de la Culture et des Communications et rendus publics au plus tard le 1er avril 2027.

Cela permettra d'offrir en continu du contenu adapté aux jeunes, orienté vers leurs besoins et leurs intérêts. Les sociétés d'État visées pourront également partager leurs meilleures pratiques en la matière.

Citations

« Comme ministre de la Culture et des Communications, il est de ma responsabilité de m'assurer que notre culture se transmette à nos jeunes. Pour cela, il est essentiel que l'offre culturelle leur soit adaptée. Cela leur permettra de bâtir leurs repères culturels, tout en favorisant la création d'habitudes de consommation culturelle. Et nous avons en nos sociétés d'État un levier formidable pour cela. L'État doit être exemplaire en matière de culture et je suis très fier de pouvoir contribuer au renforcement du lien entre nos jeunes et la culture québécoise. C'est essentiel pour la vitalité et la transmission de notre identité collective. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Quand les jeunes ont l'occasion de découvrir la culture d'ici et de s'y reconnaître, ça change leur rapport à celle-ci. Cette directive vient créer encore plus d'occasions pour qu'un plus grand nombre d'entre eux puissent s'y intéresser, se l'approprier et développer un véritable lien avec ce qui fait notre identité collective. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants

En 2023, le ministère de la Culture et des Communications a financé une enquête pour mettre de l'avant la perception et les habitudes de consommation de la culture québécoise des jeunes à travers leurs voix et leurs regards.

Dans le rapport de l'enquête menée auprès de 300 jeunes de 15 à 24 ans, plusieurs constats nous informent de barrières réelles : près d'un jeune sur trois (33,2 %) juge que les activités culturelles et les pratiques artistiques ne leur sont pas suffisamment accessibles tandis que plus d'un répondant sur deux (55,7 %) admet manquer d'information sur l'offre culturelle.

Cette directive vise le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée d'art contemporain de Montréal (MAC), le Musée de la civilisation du Québec, le NAT (Musée national de l'histoire du Québec), la Société du Grand Théâtre de Québec, le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec, la Société de télédiffusion du Québec (Télé-Québec), Bibliothèque et Archives nationales du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) ainsi que la Société de la Place des Arts de Montréal.

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Cultureet des Communications, 418 380-2388, [email protected]