/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Annonce concernant un investissement pour la construction d'une bibliothèque municipale/

GATINEAU, QC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communication, M. Mathieu Lacombe, convie les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle une annonce sera effectuée concernant un investissement pour le projet de construction de la bibliothèque municipale de la municipalité de Saint-André-Avellin. À cette occasion, il sera accompagné de M. Jean-René Carrière, maire de Saint-André-Avellin, et du préfet suppléant de la MRC de Papineau et maire de Namur, M. Gilbert Darde.

Date : Le jeudi 9 juillet Heure : 10 h Lieu : Saint-André-Avellin*

Accréditation

Pour participer à l'événement, les journalistes doivent se faire accréditer au préalable, en écrivant avant 8h le jeudi 9 juillet, à l'adresse courriel suivante : [email protected].

* L'adresse précise de l'activité sera uniquement transmise par courriel aux journalistes ayant reçu leur accréditation.

SOURCE Ministère de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]