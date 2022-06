Une œuvre et un nouvel ambassadeur pour honorer la mémoire de Guy Lafleur

C'est lors d'une cérémonie intime en compagnie de Martin Lafleur, fils aîné du célèbre numéro 10, de Danielle Fleury, présidente-directrice générale adjointe du CHUM, des docteurs Réjean Lapointe et Danielle Charpentier, de M e Marc Tremblay, président du conseil d'administration de la Fondation du CHUM, et de Pascale Bouchard, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM, que l'œuvre a été présentée.

« Cette toile intitulée Le Cinquantième But de Lafleur, réalisée par Serge Lemoyne, représente un souvenir tangible de la différence que M. Lafleur a su faire pour les personnes atteintes du cancer, notamment en étant porteur du Fonds Guy Lafleur de la Fondation du CHUM », mentionne Pascale Bouchard.

Un nouvel ambassadeur pour le Fonds Guy Lafleur

L'héritage du « démon blond » restera encore bien vivant puisque Martin Lafleur devient ambassadeur du Fonds.

« C'est un honneur pour moi de suivre les traces de mon père en soutenant une cause qui lui était si chère. Pour l'avoir vécu, je sais à quel point le cancer peut être un adversaire redoutable pour les familles touchées. En devenant ambassadeur du Fonds Guy Lafleur, j'ai la chance d'honorer la mémoire d'un grand homme, mais surtout de continuer à faire une différence dans la vie des personnes atteintes de cette maladie », affirme-t-il.

Le Fonds Guy Lafleur de la Fondation du CHUM a été créé au printemps 2021, et, à ce jour, un peu plus de 1,6 million de dollars ont été amassés pour soutenir la recherche en oncologie. Grâce au soutien des donateur·trice·s, un programme de médecine personnalisée a notamment pu être déployé.

« Le programme de médecine personnalisée en oncologie est une source d'espoir pour les patient·e·s atteint·e·s du cancer. Il nous permettra de révolutionner la prise en charge en adaptant les soins et traitements offerts à chaque individu. Ce fonds nous donne les moyens de façonner un avenir où les termes "incurable", "séquelles" et "effets secondaires" se feront moins présents », explique Dr Réjean Lapointe.

