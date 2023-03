Une nouvelle vision pour la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 7 mars 2023 /CNW/ - Dans sa volonté de mobiliser les acteurs socioéconomiques, culturels et communautaires, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Jonatan Julien, a dévoilé, le 7 mars dernier, sa vision de la région, qui guidera les actions pour les années à venir. Cette vision a été présentée à la communauté d'affaires de Québec dans le cadre de la série politique de la Chambre de commerce de Québec. Elle s'articule autour de trois axes prioritaires.

La Capitale-Nationale, un pôle économique, prospère et durable

Dans le but de stimuler l'économie de la région, il sera primordial de mobiliser les acteurs locaux, de maximiser les efforts pour s'attaquer à la rareté de la main-d'œuvre et d'attirer des investissements. Par exemple, des efforts seront engagés pour doubler le nombre de personnes immigrantes, dans les cinq prochaines années, et un nouveau projet-pilote, effectué avec l'Université Laval, permettra à des étudiantes et étudiants étrangers à la maîtrise de venir faire des stages rémunérés dans les domaines où la région connaît un manque criant de ressources.

Une effervescence culturelle accrue

Le milieu de la culture sera soutenu pour que la région continue à rayonner, qu'elle demeure un phare en Amérique sur ce plan et qu'elle accueille de grands événements rassembleurs et distinctifs. Par exemple, l'une des priorités de la région sera de demeurer festive douze mois par année, et ce, de Portneuf à Charlevoix. À cet effet, un financement est notamment prévu pour animer les parcs de la Commission de la capitale nationale.

Qualité de vie

Des efforts seront aussi fournis pour stimuler la vitalité des commerces de proximité, favoriser l'accessibilité des espaces verts et encourager la mobilité et le développement durable, notamment au moyen de programmes gouvernementaux. Une étroite collaboration avec les différents acteurs de la région sera encouragée afin que cette nouvelle vision favorable aux entreprises, aux organismes et à la population soit menée à bien.

Citation :

« J'ai rencontré plus d'une centaine d'acteurs de la région dans les derniers mois. Cette vision tient compte des discussions ainsi que des enjeux et des besoins que ces gens m'ont exprimés. Elle constitue notre souhait commun et partagé pour l'avenir de notre région. La Capitale-Nationale a en main tous les ingrédients pour devenir un pôle économique prospère et durable ainsi qu'un leader de l'effervescence culturelle, et ce, dans l'objectif d'assurer la qualité de vie de la population. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région

de la Capitale-Nationale

