OTTAWA, ON, le 9 nov. 2022 /CNW/ - NAV CANADA annonce aujourd'hui ses plans de construction d'une nouvelle tour de contrôle de la circulation aérienne à l'aéroport international de Victoria (YYJ). Les travaux commenceront au printemps prochain et devraient se terminer d'ici 2026.

Cette nouvelle tour, qui supplantera l'ancienne, sera écoénergétique et certifiée LEED. Sa cabine de contrôle bénéficiera d'une vue à 360° sur l'aéroport et sera dotée de systèmes de gestion de la circulation aérienne, de communications et de surveillance aérienne ultramodernes pour assurer la sécurité des opérations.

D'une hauteur de six étages et d'une superficie totale d'environ 969 m², la nouvelle structure dépassera l'ancienne tour de plusieurs mètres, offrant ainsi une meilleure vue du terrain d'aviation.

« La nouvelle tour sera dotée des technologies de pointe pour gérer les volumes croissants de circulation aérienne de manière sécuritaire et efficace, et en plus, elle sera certifiée LEED. Cet investissement à visée écoénergétique et durable témoigne de l'objectif de NAV CANADA d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050 », insiste Raymond G. Bohn, président et chef de la direction de NAV CANADA.

« Nous félicitons NAV CANADA et nous réjouissons qu'une tour de contrôle aussi sophistiquée soit construite à l'aéroport international de Victoria. L'aviation est un secteur essentiel à la prospérité économique, et ce projet contribuera à la croissance de la région », souligne Geoff Dickson, président et chef de la direction de l'aéroport international de Victoria.

Il a été décidé de remplacer la tour actuelle, qui date de 1958, pour assurer la pérennité et la continuité des activités aéroportuaires et aéronautiques. Dans l'intervalle, elle demeurera en service jusqu'à ce que la nouvelle tour soit construite.

À propos de LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Il est démontré que les bâtiments certifiés LEED coûtent moins cher, sont plus efficaces, émettent moins de carbone et sont plus sains pour les occupants. Ce sont des outils importants pour la lutte contre les changements climatiques, le respect des critères ESG, la résilience et l'équité communautaire.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

