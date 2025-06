EDMONTON, AB, le 25 juin 2025 /CNW/ - NAV CANADA confirme avoir choisi son aménagement d'Edmonton pour entamer le développement et la mise en œuvre d'iTEC SkyNex.

Ce système révolutionnaire, mis au point en partenariat avec Indra et des partenaires de confiance en Europe, représente l'avènement d'une nouvelle génération de technologies de gestion de la circulation aérienne (ATM).

Le système ATM iTEC SkyNex est conçu pour renforcer l'intégration des systèmes, réduire les coûts, améliorer l'efficacité et promouvoir un transport aérien écologique et durable. Sa mise en œuvre constituera une avancée considérable pour l'exploitation de la circulation aérienne en Europe et au Canada. En effet, elle marque une étape importante vers les opérations basées sur trajectoire et représente un investissement essentiel dans l'infrastructure de l'aviation canadienne.

« Aujourd'hui est dévoilé le premier emplacement qui sera doté de nos solutions de nouvelle génération : des technologies éprouvées au Canada qui contribueront à façonner les normes mondiales de sécurité, de durabilité et de transformation numérique, se réjouit Mark Cooper, président et chef de la direction de NAV CANADA. La mise au point de ce système avec sept autres fournisseurs de services de navigation aérienne marque pour nous l'entrée dans une nouvelle ère de collaboration transatlantique. Nous franchissons ensemble une étape cruciale pour consolider notre écosystème d'innovation, ce qui nous aidera à répondre à la demande et ainsi stimulera notre résilience économique. »

Le Centre de contrôle régional d'Edmonton, situé dans la plus grande région d'information de vol non océanique du monde, constitue un point de départ idéal pour iTEC SkyNex. En effet, il veille à la sécurité et à l'efficacité des opérations dans un large éventail d'environnements, il gère un trafic varié et se trouve au carrefour de routes aériennes nationales et internationales. Les conditions sont ainsi réunies pour la mise à l'échelle et l'essai de technologies innovantes et évolutives.

« Au Canada, un système aérien sûr et sécuritaire joue ainsi un rôle essentiel dans l'économie et pour rapprocher la population, les collectivités et les entreprises, soutient l'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur. En cette période de forte pression sur les réseaux de transport, la collaboration du Canada avec l'Europe dans le cadre du consortium iTEC fait ressortir le pouvoir de la coopération entre d'importants partenaires internationaux. Ainsi, notre pays consolide sa position de chef de file mondial en innovation aérospatiale et se dit manifestement prêt à surmonter les difficultés qui l'attendent. »

« La ville d'Edmonton est réputée pour son talent, son innovation et son dynamisme, et l'annonce d'aujourd'hui en est une reconnaissance claire », a souligné l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies. « Sa sélection en tant que premier emplacement au Canada où ce système de contrôle de la circulation aérienne de prochaine génération sera lancé en dit long sur l'intention de cette ville et de cette province de façonner l'avenir de l'aviation. Cette technologie rendra le transport aérien plus sécuritaire, plus efficace et plus durable, et je suis fière qu'elle soit lancée dans cette ville. »

Au cœur du système iTEC SkyNex se trouve le processeur de données de vol (FDP), souvent décrit comme le « centre névralgique » du système. Le FDP calcule les trajectoires de vol, détecte les conflits potentiels et met à jour les données de vol en temps réel, ce qui permet d'assurer la sécurité et la coordination des opérations transfrontalières. NAV CANADA remplacera son système actuel par ce nouveau FDP, et sa participation au partenariat canado-européen qui le met au point la positionne à l'avant-garde de l'innovation.

« Le déploiement d'iTEC SkyNex au Canada constituera un grand pas vers l'avant pour la modernisation de la gestion de la circulation aérienne dans ce pays et en Europe. Indra est fière de contribuer, en étroite collaboration avec ses excellents partenaires européens et la solide équipe de NAV CANADA, à cet effort commun d'innovation qui prépare un avenir bien pensé pour favoriser l'efficacité et l'interopérabilité en aviation mondiale. Reposant sur une architecture ouverte et durable, iTEC SkyNex est le reflet d'un désir commun de transformer la gestion de l'espace aérien des deux côtés de l'Atlantique », souligne Víctor Martínez, vice-président directeur, ATM, chez Indra.

Grâce à cette collaboration, NAV CANADA accélère l'innovation et contribue à la mise en place d'un système ATM flexible et interopérable fondé sur le partage des connaissances, qui offre des solutions bien pensées et évolutives qui rehaussent la performance de l'aviation mondiale.

NAV CANADA est le premier fournisseur de services de navigation aérienne à l'extérieur de l'Europe à rallier le consortium et à participer au développement de cette technologie de pointe.

