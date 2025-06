EDMONTON, AB, le 24 juin 2025 /CNW/ - NAV CANADA tiendra un événement à Edmonton, lors duquel elle annoncera le déploiement d'une nouvelle technologie majeure qui améliorera la prévisibilité, la résilience et la durabilité de la gestion de la circulation aérienne au Canada. Les membres des médias sont invités à y assister.

Cette initiative marque une avancée considérable dans la modernisation de l'infrastructure aérienne du Canada et apporte des avantages à long terme aux parties prenantes de l'industrie et au public voyageur.

Détails de l'événement :

Date : mercredi 25 juin 2025

Heure : 12 h 00 (HNR)

Lieu : sur confirmation de la présence

Personnes participantes :

Membres de la haute direction de NAV CANADA

L'honorable Chrystia Freeland , ministre des Transports et du Commerce intérieur

, ministre des Transports et du Commerce intérieur L'honorable Eleanor Olszewski , députée d' Edmonton -Centre, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

* Remarque à l'intention des médias :

Pour confirmer votre présence, veuillez envoyer votre réponse à l'adresse [email protected] .

. Les médias qui assisteront à l'événement auront la possibilité de s'entretenir avec les porte-parole et d'obtenir des images.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La société est reconnue à l'échelle internationale pour son bilan de sécurité et ses innovations technologiques.

