NAV CANADA a travaillé en étroite collaboration avec son homologue britannique, NATS, et un chef de sciences et de technologie Leidos, afin de réussir la transition vers le système d'approche intelligente le 28 mai. L'approche intelligente est un outil qui aide à assurer une meilleure ponctualité en optimisant l'espacement entre les aéronefs à l'arrivée.

Conjointement développé par NATS et Leidos, le système calcule dynamiquement l'intervalle de temps optimal entre les arrivées (en fonction des données météorologiques en temps réel et du type d'aéronef) plutôt que de se baser sur des distances établies. Il traduit ensuite ce calcul en un marqueur graphique sur l'écran radar du contrôleur, ce qui permet d'améliorer l'uniformité de l'espacement et de maintenir le taux d'atterrissage même en cas de forts vents debout.

Mark Cooper, vice-président et chef de la direction des technologies et de l'information pour NAV CANADA, a déclaré : « À NAV CANADA, nous continuons de collaborer avec des partenaires clés, tels NATS et Leidos, pour apporter des innovations à nos processus et systèmes, comme l'approche intelligente à l'aéroport international Pearson de Toronto, dont nous avons besoin pour accroître notre efficience et notre efficacité opérationnelles. »

L'approche intelligente a été introduite pour la première fois à l'aéroport d'Heathrow en 2015, où l'utilisation de l'espacement temporel, comme moyen de maintenir le taux d'atterrissage, a permis de réduire de 62 % les retards liés aux vents debout.

Guy Adams, directeur en stratégies et affaires pour NATS, a déclaré : « La mise en œuvre de l'approche intelligente à Toronto pendant une pandémie mondiale a nécessité un énorme travail d'équipe entre NAV CANADA, NATS et Leidos. »

« Alors que l'industrie commence à se remettre des répercussions de la COVID-19, il n'a jamais été aussi important que les aéroports tirent le meilleur parti de leur infrastructure existante. Je me réjouis à l'idée que l'approche intelligente améliore encore davantage la ponctualité et la résilience opérationnelle à l'aéroport le plus achalandé du Canada. »

Graham Emmons, vice-président et directeur général, Aviation civile du Royaume-Uni, pour Leidos, a déclaré : « La collaboration pour le déploiement à Toronto pendant la pandémie témoigne de notre partenariat avec NATS et de la résilience de toutes les parties concernées. Nous espérons établir une relation fructueuse et durable avec NAV CANADA. »

NATS et Leidos travaillent également avec le fournisseur néerlandais de services de la circulation aérienne, LVNL, pour appuyer le déploiement de l'approche intelligente à l'aéroport de Schiphol.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

À propos de NATS

NATS, le principal fournisseur de services de navigation aérienne du Royaume-Uni, est divisé en deux principales entreprises qui fournissent deux services distincts :

NATS (En Route), PLC (NERL) -- l'entreprise réglementée, qui fournit des services de gestion de la circulation aérienne aux aéronefs dans l'espace aérien du Royaume-Uni et au-dessus de la partie est de l'Atlantique Nord.

NATS (Services) Ltd. (NSL) -- l'entreprise non réglementée, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne dans plusieurs des principaux aéroports du Royaume-Uni (13 aérodromes civils et sept aérodromes militaires) et dans d'autres aéroports à l'étranger.

NATS fournit des solutions en matière d'aérodrome, de données, d'ingénierie, de capacité, d'efficacité et de performance environnementale à des clients du monde entier, notamment des aéroports, des transporteurs aériens, des fournisseurs de services de la circulation aérienne et des gouvernements.

NATS a traité 661 000 vols au Royaume-Uni au cours du dernier exercice (2020-2021), soit une réduction de 73 % en raison des restrictions sur les déplacements imposées par la COVID-19.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le site Web de NATS à l'adresse www.nats.aero.

À propos de Leidos

Leidos est un chef de file des services et des solutions en matière de technologies de l'information, d'ingénierie et de sciences du Fortune 500® qui s'efforce de relever les défis les plus difficiles du monde sur les marchés de la défense, des renseignements, de la santé et de l'aviation civile.

Les 40 000 employés de l'entreprise appuient des missions essentielles pour des clients gouvernementaux et commerciaux.

