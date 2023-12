SAGUENAY, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Le Circuit électrique, le plus important réseau public de bornes de recharge pour véhicules électriques du Québec, annonce la mise en service de nouvelles bornes rapides au Coq Rôti, à L'Étape, dans la réserve faunique des Laurentides, afin de faciliter la recharge des véhicules électriques et de limiter le plus possible les files d'attente.

En plus des six bornes rapides déjà offertes à L'Étape, le Circuit électrique ajoute deux bornes de 180 kW ainsi qu'une borne de 200 kW avec partage de puissance de la société FreeWire. Cette dernière incorpore une nouvelle technologie qui permet la recharge d'un véhicule électrique jusqu'à une puissance de 200 kW ou de deux véhicules branchés simultanément jusqu'à 100 kW. De plus, un véhicule électrique équipé d'une remorque peut facilement se brancher à cette nouvelle borne.

Grâce à une batterie intégrée, la borne Boost ChargerMC de FreeWire représente une solution très intéressante pour la gestion du réseau électrique, car ses besoins énergétiques de pointe sont près de huit fois inférieurs à ceux des bornes traditionnelles, ce qui permet de réduire la demande d'énergie en période de pointe et de réduire l'impact de la recharge sur le réseau électrique. Ces bornes pourront ainsi être déployées facilement dans des endroits où le réseau triphasé n'est pas présent et où il n'était pas possible, jusqu'à maintenant, d'offrir la recharge rapide à une puissance de plus de 25 kW.

Le Circuit électrique tient à remercier le Programme d'infrastructures pour les véhicules à émission zéro de Ressources naturelles Canada pour son soutien financier à l'installation des nouvelles bornes de recharge.

Finalement, la station de L'Étape dispose maintenant d'une génératrice de l'entreprise de Saguenay Produits Énergétiques GAL. Cette génératrice pourra alimenter deux bornes de 50 kW ainsi que la borne de 200 kW, ce qui permettra de maintenir l'offre de recharge en cas de panne de courant dans le secteur.

Planifier son trajet et sa recharge

Avec la période des Fêtes qui approche, le Circuit électrique en profite pour rappeler quelques conseils afin d'optimiser les déplacements en véhicule électrique sur la route 175, entre Québec et Saguenay :

Plusieurs bornes rapides dans les régions de Saguenay et de Québec peuvent être utilisées en complément ou même en remplacement d'une recharge à L'Étape. Il y a notamment des bornes rapides dans Laterrière et Stoneham qui permettent de faire une recharge avant de s'engager dans la réserve faunique des Laurentides.

qui permettent de faire une recharge avant de s'engager dans la réserve faunique des Laurentides. Il peut aussi être préférable de faire deux recharges à des endroits différents plutôt qu'une longue recharge. Pour de nombreux véhicules, la vitesse de recharge diminue sensiblement avec l'augmentation du niveau de charge de la batterie. Ainsi, si l'autonomie du véhicule ne suffit pas pour traverser la réserve faunique d'une seule traite, la recharge à L'Étape peut être essentielle, mais la question qui se pose alors est la suivante : « Ai-je vraiment besoin de repartir avec une pleine charge ? »

Lors d'une recharge à L'Étape, il peut être pertinent de réduire le temps de recharge. Le planificateur de trajets du Circuit électrique est l'outil idéal pour s'assurer d'arriver à destination avec une charge suffisante tout en réduisant au minimum ses temps d'arrêt.

Citations

« Nous applaudissons le travail qu'accomplit Hydro-Québec pour sécuriser son réseau électrique. En ayant recours à la technologie de recharge à batterie intégrée de FreeWire, l'entreprise peut fournir une recharge ultrarapide sans solliciter davantage son infrastructure de réseau. »

- Ethan Sprague, premier vice-président - Ventes, marketing et politiques publiques de FreeWire

« L'Étape est un endroit stratégique pour les électromobilistes qui se déplacent entre Québec et le Saguenay. Fidèle à sa mission d'offrir un service de recharge fiable partout au Québec, le Circuit électrique a vu dans la technologie offerte par FreeWire un excellent moyen d'améliorer son service tout en limitant l'impact sur le réseau électrique. De plus, l'ajout d'une génératrice pour alimenter certaines bornes en cas de panne vient ajouter une robustesse qui manquait au service, et ce, peu importent les intempéries. »

- France Lampron, directrice - Mobilité et responsable du Circuit électrique à Hydro-Québec

À propos de FreeWire Technologies

Fondée en 2014, la société FreeWire Technologies est un chef de file de la recharge ultrarapide des véhicules électriques (VE) et des solutions de gestion d'énergie qui vise à éliminer l'encombrement du réseau et à soutenir la transition mondiale vers la mobilité électrique. Son offre de bornes de recharge Boost ChargerMC à batterie intégrée transforme la distribution d'énergie en faisant le pont entre les infrastructures classiques et les technologies avancées. Les produits de FreeWire sont déployés par des sociétés figurant au palmarès Fortune 100 ainsi que des entreprises nord-américaines et européennes de différents secteurs - sociétés commerciales, services publics, parcs de véhicules, établissements de vente au détail et stations-services. Pour plus d'information, visitez freewiretech.com.

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 5 000 bornes de recharge publiques, dont près de 900 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. L'application mobile Circuit électrique permet également aux utilisateurs d'accéder aux bornes de recharge des réseaux FLO, ChargePoint, Shell Recharge, Hypercharge, SemaConnect et Swtch partout en Amérique du Nord ainsi que du Réseau branché au Nouveau-Brunswick.

Information sur la recharge rapide

La recharge rapide à une borne de 100 kW peut ajouter jusqu'à 400 kilomètres d'autonomie par heure de recharge, selon les conditions climatiques et la puissance du chargeur embarqué du véhicule. Par ailleurs, l'autonomie varie également en fonction du style de conduite et de l'utilisation qui est faite du chauffage ou de la climatisation.

