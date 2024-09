MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Hydro-Québec est fière d'annoncer la mise en service de la 1000e borne de recharge rapide du Circuit électrique, ce qui marque une étape importante dans le développement de l'infrastructure de recharge pour véhicules électriques au Québec.

De gauche à droite : Samuel Bergeron, technicien coordination – Électrification des transports à Hydro-Québec, France Lampron, responsable du Circuit électrique à Hydro-Québec, et Ramy Gerges, directeur général – Holiday Inn Express & Suites Vaudreuil-Dorion (Groupe CNW/Circuit électrique)

En fait, le Circuit électrique passe le cap des 1000 bornes, car ce sont au total cinq bornes rapides qui sont rendues disponibles à l'hôtel Holiday Inn Express & Suites Vaudreuil-Dorion du Groupe Robin. Il s'agit d'un emplacement stratégique pour les électromobilistes, à proximité des autoroutes 20, 30 et 40. Cette nouvelle station de recharge offre trois bornes de 180 kW, une borne de 120 kW et une borne de 50 kW afin de répondre aux besoins de tous les types de véhicules électriques.

Le Circuit électrique d'Hydro-Québec continue de jouer un rôle crucial dans la progression de l'électrification des transports. En offrant un réseau de recharge étendu et bien réparti à l'échelle de la province, le Circuit électrique facilite l'adoption des véhicules électriques et contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La recharge à une borne rapide peut ajouter jusqu'à 250 km d'autonomie par demi-heure de recharge, dans la mesure où la puissance de la borne correspond le mieux à la capacité du véhicule électrique. Rappelons que la vitesse de recharge varie selon les conditions climatiques et la puissance du chargeur embarqué du véhicule, et que l'autonomie dépend du style de conduite et de l'utilisation du système de chauffage ou de climatisation.

Citations

« Nous sommes extrêmement heureux d'avoir atteint ce jalon significatif. L'installation de la 1000e borne de recharge rapide témoigne de notre engagement continu, qui est d'offrir un réseau de recharge fiable et accessible à tous les électromobilistes. Nous poursuivons notre objectif ambitieux d'installer 2530 bornes rapides d'ici 2030 afin de soutenir la transition vers une mobilité plus durable. »

- France Lampron, responsable du Circuit électrique à Hydro-Québec

« Nous sommes ravis d'accueillir la 1000e borne rapide du Circuit électrique sur le terrain de notre hôtel Holiday Inn Express & Suites de Vaudreuil-Dorion, un hôtel certifié LEED ! En devenant partenaire du Circuit électrique, nous offrons à tous les usagers, y compris nos employés et clients, un accès rapide et pratique à la recharge de leur véhicule électrique. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans notre vision du développement durable en plus de soutenir les efforts d'Hydro-Québec pour accélérer l'électrification des transports. Nous sommes fiers de contribuer à un avenir plus vert et plus durable pour notre communauté ! »

- Nellie Robin, présidente, Groupe Robin

À propos du Circuit électrique

Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public pour véhicules électriques du Québec. Il compte plus de 6300 bornes de recharge publiques, dont plus de 1000 de recharge rapide, déployées dans toutes les régions de la province. Les utilisateurs et utilisatrices du Circuit électrique bénéficient d'un service d'assistance téléphonique 24 heures sur 24 ainsi que d'un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l'application mobile Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. Les membres peuvent aussi utiliser l'application Circuit électrique pour accéder aux bornes de recharge de nombreux réseaux partenaires partout au Québec et en Amérique du Nord.

