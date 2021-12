OTTAWA, ON, le 13 déc. 2021 /CNW/ - Le député de Winnipeg-Sud, Terry Duguid, au nom de la ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui un investissement fédéral qui pourrait atteindre 5,1 millions de dollars pour permettre à Buffalo Creek Mills d'acheter et d'installer un nouvel équipement dans le cadre de l'agrandissement de son usine à Altona, au Manitoba.

L'innovation et la technologie sont des éléments essentiels pour que les producteurs canadiens demeurent compétitifs et prêts à suivre la croissance. Les investissements visant à appuyer la mise au point et l'installation d'équipement moderne contribuent à améliorer l'efficience et à stimuler la productivité des producteurs partout au Canada.

Un four pour sécher l'avoine en continu adapté aux besoins de l'entreprise et doté d'une fonctionnalité jamais vue au Canada, ainsi que l'équipement de transformation et de conditionnement connexe, permettra à Buffalo Creek Mills de de transformer davantage l'avoine pour l'utiliser comme ingrédients alimentaires conventionnels et pour la création de nouveaux produits à base d'avoine. Les sous-produits sont réutilisés pour être utilisés dans l'alimentation animale et les biocarburants dans le cadre d'une initiative visant à participer à une économie circulaire zéro déchet.

Citations

« Ce nouvel équipement contribuera à la création et au maintien de nouveaux marchés pour les produits de l'avoine canadiens tout en stimulant l'économie locale. Buffalo Creek Mills fait partie du paysage du Sud du Manitoba depuis de nombreuses années et continue d'offrir des produits de l'avoine propres à la consommation de grande qualité tant au Canada qu'à l'étranger. Compte tenu des liens serrés qu'elle a tissés avec la collectivité locale, l'entreprise est bien placée pour mettre à profit cette nouvelle technologie prometteuse pour la production d'avoine et de produits de l'avoine dans le Sud du Manitoba. »

- Terry Duguid,député de Winnipeg-Sud

« Buffalo Creek Mills est une jeune entreprise d'Altona, au Manitoba, qui a commencé la transformation de base de l'avoine en 2015 avec l'ambition de produire des produits d'avoine prêts à l'emploi. L'attribution de ce financement Agri-Innovation a permis à notre entreprise de démarrer un projet d'expansion des immobilisations qui comprend l'installation d'équipement de pointe qui produira à la fois de nouveaux produits d'avoine conventionnels et émergents pour la consommation humaine. À la fin de ce projet, Buffalo Creek Mills sera passé de trois employés à sa création à 45 employés et aura la capacité de traiter 54 000 MT/an d'avoine saine pour la consommation mondiale. »

- Ryan Penner, président-directeur général, Buffalo Creek Mills

Faits en bref

Buffalo Creek Mills (2017) Inc., entreprise située à Altona , au Manitoba , produit actuellement du gruau d'avoine non stabilisé (grain d'avoine décortiqué) destiné à la vente sur le marché nord-américain et le transforme en divers produits de l'avoine pour consommation humaine de qualité commerciale ainsi qu'en des produits destinés aux animaux de compagnie, comme du gruau, de l'avoine fourragère, des résidus d'épointage d'avoine et des écales d'avoine moulues, ainsi que des granulés d'avoine destinés aux industries de l'alimentation des animaux d'élevage et de compagnie et des biocarburants.

, au , produit actuellement du gruau d'avoine non stabilisé (grain d'avoine décortiqué) destiné à la vente sur le marché nord-américain et le transforme en divers produits de l'avoine pour consommation humaine de qualité commerciale ainsi qu'en des produits destinés aux animaux de compagnie, comme du gruau, de l'avoine fourragère, des résidus d'épointage d'avoine et des écales d'avoine moulues, ainsi que des granulés d'avoine destinés aux industries de l'alimentation des animaux d'élevage et de compagnie et des biocarburants. Le programme Agri-innover, dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, offre des contributions financières remboursables pour des projets qui visent à accélérer la commercialisation, l'adoption ou la démonstration de produits, technologies, procédés ou services novateurs permettant d'accroître la compétitivité et la viabilité dans le secteur de l'agriculture.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture représente un investissement de 3 milliards de dollars sur cinq ans (2018-2023) de la part des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux visant à renforcer et à faire croître le secteur agricole et agroalimentaire du Canada .

. Le marché mondial de l'avoine est important, et le Canada est en bonne posture pour suivre la croissance de la demande à l'égard des produits à base d'avoine nutritifs et pratiques, ce qui fera croître la demande pour la production et la culture d'avoine dans l'Ouest canadien.

Liens supplémentaires

Programme Agri-innover

Partenariat canadien pour l'agriculture (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343 541-9229; Les Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]