OTTAWA, ON, le 27 juin 2024 /CNW/ - Alors que le Canada fait face à une crise en matière d'offre et d'abordabilité du logement, construire un mélange de logements à différents coûts est le moyen le plus efficace de créer une chaîne d'inoccupation et d'améliorer l'abordabilité à long terme pour tous les ménages. Ce processus, aussi connu sous le nom de filtrage, est la transition progressive du parc de logements existants des ménages à revenu plus élevé aux ménages à revenu plus faible, à mesure que de nouveaux logements sont construits et que des logements existants deviennent vacants.

Une nouvelle recherche publiée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Comprendre le filtrage : stratégie à long terme concernant les logements neufs et l'abordabilité du logement, constate qu'à mesure que les immeubles vieillissent, leurs loyers diminuent par rapport à ceux des immeubles neufs. Après 20 ans, les loyers tendent à baisser de près de 20 %. À mesure que des logements neufs au taux du marché et des logements abordables sont rendus disponibles et que les locataires des logements existants changent, des logements existants se libèrent et deviennent plus abordables pour les ménages à revenu plus faible grâce au processus de filtrage qui en résulte. Autrement dit, au fil du temps, les nouveaux logements d'aujourd'hui deviendront l'option de logement abordable de demain.

Lisez l'article complet sur l'Observateur du logement de la SCHL : Comprendre le filtrage : stratégie à long terme concernant les logements neufs et l'abordabilité du logement

Écoutez l'économiste en chef de la SCHL, Bob Dugan, et l'économiste en chef adjoint, Aled ab Iorwerth, discuter de la recherche sur la chaîne YouTube de la SCHL.

