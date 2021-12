MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est heureux d'annoncer la nomination de Michel Rochette à titre de président du CCCD Québec. Avant sa nomination, M. Rochette occupait le poste de vice-président des Affaires publiques et gouvernementales au Conseil du patronat du Québec (CPQ). Précédemment dans sa carrière, il a occupé plusieurs postes de direction au sein du réputé Cabinet de relations publiques NATIONAL. M. Rochette a une connaissance et une compréhension approfondies des politiques publiques et des enjeux commerciaux qui touchent le secteur du détail au Québec. Il assumera un rôle essentiel en faisant avancer et en promouvant les intérêts de tous les détaillants de la province, tout en renforçant les relations avec les principales parties prenantes de l'industrie. M. Rochette entrera en poste le 20 décembre 2021.

Michel Rochette (Groupe CNW/Conseil canadien du commerce de détail)

« Toute l'équipe est très heureuse d'accueillir M. Rochette, et nous sommes certains que ses compétences démontrées en relations publiques et gouvernementales sauront faire rayonner le CCCD à travers l'industrie du détail. »

- Marie-Claude Bacon, présidente du conseil d'administration du CCCD Québec

Le commerce de détail est le plus important employeur du secteur privé au Canada. Le secteur emploie plus de 2,2 millions de personnes au Canada, dont plus de 500 000 au Québec. Chaque année, c'est plus de 17 G$ en salaires que l'industrie verse aux Québécois. Les ventes au détail dans la Belle Province s'élèvent à plus de 130 G$ (2019). En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), association sans but lucratif financée par l'industrie, représente des entreprises de toutes tailles implantées dans toutes les régions du pays. Il s'agit de plus de 36 000 magasins au Québec, dont près de 15 000 sont membres du CCCD, opérant dans tous les secteurs du détail comme la mode, la bijouterie, les produits d'épicerie, la pharmacie, les articles de quincaillerie, et comptant autant des détaillants indépendants que des grandes surfaces, des commerces en ligne et bien plus. www.commercedetail.org

