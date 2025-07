Rentrée scolaire 2025 : les familles planifient tôt et recherchent davantage

MONTRÉAL, le 14 juill. 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) a dévoilé, en collaboration avec la firme d'études Caddle, les résultats de son plus récent sondage sur les intentions d'achat en vue de la prochaine rentrée scolaire. Réalisée auprès de 1 211 parents d'enfants de la maternelle à la fin du secondaire, à travers le pays, l'enquête met en lumière une tendance nette : les familles planifient plus tôt et effectuent leurs achats en plusieurs étapes.

Faits saillants du sondage 2025 :

67 % des parents amorcent leurs achats dès la fin du printemps ou le début de l'été.

La plupart des répondants consultent des sites en ligne, mais 99 % des parents prévoient faire tout ou partie de leurs achats en magasin. Les produits essentiels -- comme les fournitures, les collations et les articles d'hygiène -- sont, dans la grande majorité des cas, achetés en magasin.

89 % recherchent activement des aubaines -- un comportement stable mais central dans la décision d'achat.

63 % prévoient devoir effectuer deux ou trois visites pour compléter leurs achats, alors que seuls 19 % croient pouvoir tout acheter en une seule séance.

Les outils numériques sont de plus en plus utilisés pour planifier : circulaires en ligne, moteurs de recherche, évaluations de produits, etc.

Les évaluations en ligne ont un impact croissant sur les décisions d'achat, surtout chez les parents de jeunes enfants ou ceux vivant la rentrée comme un moment stressant.

Les marques maison sont plus prisées pour les jeunes enfants, alors que les marques connues gagnent en popularité au secondaire.

« On voit une planification plus stratégique, plus échelonnée, et axée sur la valeur. C'est un comportement logique dans un environnement encore marqué par de l'incertitude économique. Les détaillants doivent s'adapter à cette dynamique, tant dans l'expérience en magasin que dans la communication numérique », explique Michel Rochette, président du CCCD-Québec.

Consultez l'étude ici : étude Caddle CCCD Rentrée 2025

Les données recueillies illustrent une rentrée qui ne se vit plus sur un seul moment, mais plutôt comme un processus réparti dans le temps. Elles permettent aussi aux détaillants d'ajuster leurs stratégies de mise en marché et aux décideurs publics de mieux comprendre les besoins réels des familles.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD)

Fondé en 1963, le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) est la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada. Il regroupe une grande diversité de détaillants, allant des grandes chaînes nationales aux commerces indépendants, et couvrant l'ensemble des secteurs du commerce de détail. Le CCCD compte parmi ses membres plus de 54 000 commerces au Canada, dont 18 000 au Québec. Le secteur du détail est un moteur économique essentiel au Québec, employant plus de 480 000 travailleurs. Les ventes au détail au Québec génèrent environ 131 G$ annuellement, ce qui correspond à 21 % des ventes au détail enregistrées au Canada.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Renseignements : Francis Mailly, Vice-président Affaires publiques, 514.891.2617, [email protected], Conseil canadien du commerce de détail - Québec, www.commercedetail.org