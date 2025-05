Vol dans les commerces de détail : des opérations concertées pour freiner un fléau grandissant

MONTRÉAL, le 15 mai 2025 /CNW/ - Ayant causé des pertes estimées à plus de 9 G$ en 2024, le vol à l'étalage est devenu une menace bien réelle pour la vitalité commerciale des quartiers, la sécurité du personnel en magasin et, ultimement, le portefeuille des consommateurs. Ce phénomène touche l'ensemble du pays, mais a une résonance particulière au Québec, où les commerçants multiplient les appels à l'action.

Dans une série de sondages exclusifs menés par le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) en partenariat avec Caddle, on apprend que 37 % des 10 000 répondants au pays déclarent avoir été témoins d'un vol en magasin - un constat alarmant. Encore plus préoccupant : plus de la moitié (54 %) de ces témoins modifient leur comportement d'achat, allant jusqu'à changer de commerce ou d'horaire de magasinage après avoir assisté à un tel méfait. Cette réaction témoigne d'un climat d'inquiétude grandissant, alors que près des deux tiers (65%) des répondants se disent préoccupés par le phénomène du vol en magasin, une tendance en nette progression.

« Nos données indiquent que les détaillants sont triplement touchés par ce type de crime : ils subissent des pertes financières directes, perdent la confiance de leur clientèle témoin qui ne souhaite plus revenir et doivent investir davantage dans la protection de leurs commerces - sans compter les risques pour l'ensemble des personnes présentes en magasin », souligne Michel Rochette, président du CCCD - Québec.

Forces policières et le CCCD en action - des blitz partout au pays

Le CCCD poursuit sa vaste opération nationale de prévention - menée sous forme de blitz - dont un nouveau chapitre se déroule partout au pays du 2 au 19 mai. En collaboration avec les forces policières et les établissements commerciaux, les interventions au Québec auront lieu à Laval et à Terrebonne, et d'autres projets similaires sont en préparation pour les prochains mois.

« On ne peut plus banaliser ce type de criminalité. Il faut donner aux commerçants les moyens d'agir : des effectifs sur le terrain, certes, mais aussi l'accès à des outils technologiques modernes pour mieux détecter, intervenir et documenter ces infractions. Les initiatives déjà en cours au Québec et ailleurs montrent que des solutions existent - à condition d'y consacrer les ressources nécessaires et d'afficher une volonté politique claire. Le dernier budget marque un pas dans la bonne direction avec l'annonce de la Stratégie québécoise de lutte contre la criminalité ; il faut maintenant s'assurer que la lutte contre la criminalité dans le secteur du détail devienne une priorité », précise Michel Rochette, président du CCCD - Québec.

Le CCCD souhaite que ces opérations agissent comme un catalyseur et entraînent un engagement structurant des autorités publiques afin de mieux protéger les commerces et les consommateurs.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

Fondé en 1963, le CCCD est la Voix des détaillantsMC au Québec et au Canada. Il regroupe une diversité de détaillants, allant des grandes chaînes nationales aux commerces indépendants, couvrant l'ensemble des secteurs du commerce de détail. Le CCCD compte parmi ses membres plus de 54 000 commerces au Canada, dont 18 000 au Québec.

SOURCE Conseil canadien du commerce de détail

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec : Francis Mailly, Vice-président, Affaires publiques, Conseil canadien du commerce de détail, 514 891-2617, [email protected]