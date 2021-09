Une nouvelle plongée de nettoyage au lac Saint-Joseph

QUÉBEC, le 6 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Une équipe de neuf plongeurs, incluant le ministre et député de La Peltrie Éric Caire, participera le 7 septembre entre 9h et 12h à la 4e édition de la plongée annuelle de nettoyage menée par l'Aquarium du Québec au lac Saint-Joseph en collaboration avec la Ville de Fossambault-sur-le-Lac.

« Chaque année, cette plongée permet de récupérer une quantité impressionnante de déchets qui se retrouvent malheureusement au fond du lac. Il s'agit d'une belle occasion de donner un coup de pouce à l'environnement, tout en sensibilisant la population à la fragilité et à la préservation des milieux aquatiques », a souligné l'officier de plongée et directrice de la conservation de l'Aquarium du Québec, Marie-Pierre Lessard, qui prend part à l'exercice de nettoyage.

« La plongée est l'une de mes passions. Je suis à même de constater qu'il arrive trop souvent que des déchets se retrouvent au fond des lacs. Je suis persuadé que la diminution des déchets récoltés entre 2019 et 2020 au fond du lac Saint-Joseph est directement liée à la sensibilisation auprès de la population. Comme il reste du travail à faire, je suis très fier de faire partie de cette équipe de plongeurs. Bravo à l'Aquarium du Québec pour cette superbe initiative ainsi qu'à la Ville de Fossambault-sur-le-Lac qui collabore à l'organisation de cette plongée de nettoyage », a déclaré le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale et ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie, M. Éric Caire.

« La préservation de la qualité de notre lac est un enjeu important pour le conseil municipal. Cet exercice permet de sensibiliser la population face à sa fragilité et à l'importance d'adopter des comportements sains en vue de le préserver pour les générations actuelles et futures. » a souligné le maire de la Ville de Fosssambault-sur-le-Lac, M. Jean Perron

Les plongées de nettoyage permettent de ramener à la surface et de disposer convenablement de déchets tels que des bouteilles, des vêtements, des batteries, des contenants d'huile et de la ferraille :

En juin 2019, 500 livres de déchets ont été récoltés dans le lac Saint-Joseph , secteur de la plage du Lac Saint-Joseph .

de déchets ont été récoltés dans le lac , secteur de la plage du . En août 2020, 190 livres de déchets ont été récoltés dans le lac Saint-Joseph à partir de la Station touristique Duchesnay.

Les représentants des médias et la population sont conviés à prendre part à cette journée à saveur écologique. Pour l'occasion, l'Aquavan de l'Aquarium du Québec présentera sa collection mobile d'animaux et d'artéfacts du Saint-Laurent, un guide animalier sera présent et des jeux éducatifs seront aussi accessibles. Des représentants de la Fédération québécoise des activités subaquatiques (FQAS), de l'organisation Mission 1000 Tonnes et de la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) seront également sur place.

Date : Le 7 septembre de 9 h à 12 h

Lieu : Plage municipale de Fossambault-sur-le-Lac, accès via la rue du Quai. Stationnement accessible au coin des rues Gingras et du Quai. www.fossambault-sur-le-lac.com

