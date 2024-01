UNE NOUVELLE PLATEFORME POUR EXO À LA DEMANDE À TERREBONNE

MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Dès le 6 février, le service exo à la demande à Terrebonne sera accessible sur la nouvelle application exo transport à la demande. Cette nouvelle plateforme conviviale réunira les services de transport à la demande de l'ensemble du réseau d'exo.

Dès le mardi 6 février, les usagers de Terrebonne devront donc utiliser la nouvelle application exo transport à la demande pour réserver leurs déplacements. À cette même date, les réservations ne seront plus disponibles dans l'ancienne application, nommée exo à la demande. Il sera toujours possible de réserver un déplacement sur le site web d'exo ou en appelant le centre de relation clients au 1 833 allo-exo.

Rappelons que depuis sa mise en service en juillet 2022, exo à la demande à Terrebonne connait un grand succès auprès de la clientèle. Plus de 15 % des usagers de ce service affirment n'avoir jamais utilisé le service d'autobus avant l'arrivée du transport à la demande. L'achalandage du service est également en progression constante, signe que ce mode de transport innovant répond aux besoins des citoyens.

Pour avoir accès à la nouvelle application :

Télécharger dès maintenant l'application exo transport à la demande dans l'App Store ou sur Google Play.

dans l'App Store ou sur Google Play. S'inscrire en remplissant ses informations personnelles : nom, prénom, courriel et numéro de téléphone.

