Exo procède à des travaux de réfection à la gare Saint-Jérôme du 30 août au 1er septembre 2025

MONTRÉAL, le 11 août 2025 /CNW/ - Pour assurer un service efficace et sécuritaire à ses usagers, exo procède à des travaux de réfection qui entraîneront la fermeture temporaire de la gare Saint-Jérôme, du 30 août au 1er septembre 2025 inclusivement.

La ligne d'autobus 709 est une alternative pour la clientèle, reliant la gare Saint-Jérôme à la station de métro Montmorency à partir du quai E du terminus de Saint-Jérôme.

Le samedi 30 août et le dimanche 31 août, le service d'autobus sera offert selon l'horaire régulier .

. Le lundi 1er septembre, jour de la fête du Travail, le service sera offert selon l'horaire du samedi.

Afin de minimiser les impacts sur le service, certains travaux de réfection seront effectués de nuit du 30 août au 1er septembre. En raison de ces travaux effectués entre les gares de Saint-Jérôme et de Blainville, les trains circulant sur la ligne exo 12 devront possiblement réduire leur vitesse jusqu'au 2 septembre, ce qui pourrait occasionner des retards de quelques minutes.

Il est possible de planifier ses déplacements avec l'outil de calcul d'itinéraire, disponible à partir du site web : Exo - Me déplacer

Pour les cyclistes qui souhaiteraient circuler sur la piste du P'tit Train du Nord, il est recommandé de descendre à la gare Mirabel et emprunter la piste multifonctionnelle pour s'y rendre.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre avis à la clientèle : Exo - Avis à la clientèle

