Exo facilite l'accès au parc industriel de Beauharnois avec un nouveau service de taxi collectif dès le 18 août

MONTRÉAL, le 12 août 2025 /CNW/ - Exo adapte son offre de service aux besoins de la clientèle en prolongeant la ligne de taxi collectif T20 vers le parc industriel de Beauharnois. Cette initiative reflète volonté d'offrir une mobilité adaptée aux réalités régionales tout en contribuant activement au dynamisme du territoire.

« Pour exo, ce prolongement qui résulte de l'optimisation de la performance de notre réseau, reflète notre engagement à offrir des solutions concrètes, flexibles et bien ancrées dans la réalité des communautés que nous desservons. Ce service, disponible sur réservation dès le 18 août, permettra aux travailleurs d'accéder plus facilement au parc industriel en transport collectif », affirme Marie-Hélène Cloutier, directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires chez exo.

« L'ajout de ce service de taxi collectif vers notre parc industriel marque une avancée majeure pour la mobilité de notre main-d'œuvre. Il répond à un besoin concret exprimé par les employeurs et les employés, tout en renforçant l'accessibilité et l'attractivité économique de notre territoire. Nous sommes fiers d'offrir une solution de transport durable, adaptée à la réalité de nos citoyens », précise Alain Dubuc, maire de la Ville de Beauharnois

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Génération exo

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo a lancé Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au coeur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

SOURCE exo

Informations aux médias : Andréanne Gagnon, Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]