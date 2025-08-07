EXO À LA DEMANDE SE DÉPLOIE DANS LES PARCS INDUSTRIELS DE BELOEIL ET MONT-SAINT-HILAIRE DÈS LE 18 AOÛT

MONTRÉAL, le 7 août 2025 /CNW/ - Exo annonce l'élargissement de sa couverture de service d'exo à la demande dans les villes de Beloeil et de Mont-Saint-Hilaire dès le 18 août, afin de mieux desservir les pôles d'emploi situés dans les parcs industriels de ces deux municipalités. Cette initiative s'inscrit dans une démarche proactive afin d'améliorer l'accès des travailleurs à cette zone et soutenir le développement économique régional.

À Beloeil, l'extension de la desserte répond à une demande des citoyens et des travailleurs. En remplacement de la ligne de taxibus T80, le service desservira désormais le parc industriel de Beloeil, situé au nord de l'autoroute A-20, améliorant ainsi l'accès aux travailleurs à ce secteur en plein essor. Le service sera maintenant disponible du lundi au vendredi de 5 h 10 à 21 h 30, et la fin de semaine de 8 h 00 à 18 h 00.

Du côté de Mont-Saint-Hilaire, l'élargissement de la couverture représente l'évolution du service de transport à la demande mis en place à l'été 2024, et qui suscite un intérêt croissant de la part des citoyens. Le parc industriel de la ville sera désormais desservi, avec l'ajout de trois nouveaux arrêts situés sur les rues Brière et Fisher. Le service sera disponible de 5 h 10 à 20 h 30 du lundi au vendredi.

Accélérer le développement du transport à la demande

Cette annonce fait écho à l'une des 6 propositions concrètes de Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale lancée par exo en juin dernier pour transformer la mobilité dans les couronnes.

Cette proposition vise à accélérer la conversion des lignes fixes en services de transport à la demande au sein des territoires où les conditions gagnantes sont réunies.

Citations

« Cette extension de service, réalisée à coût nul, démontre bien la volonté d'exo de mettre tout en œuvre pour répondre aux besoins réels de la clientèle et des citoyens des couronnes. Nous croyons que le transport collectif doit être un levier de développement, à la fois flexible et ancré dans la réalité de chaque milieu », mentionne Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive - Mobilité, clients et partenaires chez exo.

« Je remercie exo pour sa recherche de solution dans ce défi que nous adressions depuis plusieurs années. Ce service ajoute à la qualité de vie de nos citoyens et à la cohérence du réseau. Il s'agit d'une initiative importante pour répondre aux besoins de mobilité de notre main-d'œuvre locale tout en encourageant l'utilisation du transport collectif. Ils pourront continuer de se déplacer avec flexibilité à l'intérieur de la ville et pour se rendre au travail, tout à fait gratuitement », affirme Nadine Viau, mairesse de la ville de Beloeil.

« Le service de transport à la demande a trouvé sa place à Mont-Saint-Hilaire. Il répond aux besoins de mobilité des travailleurs tout en offrant une solution flexible et durable. L'extension de service au parc industriel permet de soutenir le développement économique local et les travailleurs de notre ville », souligne Marc-André Guertin, maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

À propos de Génération exo

À l'occasion de son 8e anniversaire, exo a lancé Génération exo, une plateforme d'inspiration électorale qui rassemble ses idées et propositions pour faire progresser la mobilité durable dans les couronnes. Cette initiative vise à placer le transport collectif au cœur des priorités politiques et à renforcer dès aujourd'hui les bases d'une mobilité durable pour l'avenir.

