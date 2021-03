OTTAWA, ON, le 9 mars 2021 /CNW/ - Même en période de pandémie, le Canada continue de stimuler l'économie tout en assurant la protection et la sauvegarde de notre milieu naturel, en soutenant le secteur canadien des ressources naturelles et en atténuant les impacts des changements climatiques. Il est essentiel de mieux comprendre les effets cumulatifs à long terme des activités humaines pour prendre des décisions qui auront une incidence sur notre bien-être futur.

C'est pourquoi Ressources naturelles Canada a lancé, en partenariat avec Environnement et Changement climatique Canada, la Plateforme de science et de données ouvertes (PSDO) sur les effets cumulatifs, un outil en ligne novateur qui donne accès à des données et à des publications scientifiques dont peut se servir la population canadienne pour comprendre les effets cumulatifs de l'activité humaine.

Les effets cumulatifs sont des changements dus à des interactions entre les activités humaines et les processus naturels qui s'accumulent dans le milieu naturel et ont des répercussions à long terme sur l'environnement et sur la santé et le bien-être des Canadiens. À titre d'exemples, mentionnons l'évolution des populations d'espèces sauvages, les changements dans le mode de fonctionnement des écosystèmes, l'augmentation des plantes exotiques et la fonte du pergélisol. Comprendre les effets de ces activités nous permettra de prendre des décisions fondées sur la science et de mieux gérer non seulement notre territoire et sa biodiversité, mais aussi notre eau et nos autres ressources naturelles.



Grâce à la PSDO, les Canadiens et les communautés autochtones, y compris les scientifiques, les chercheurs et les responsables des orientations politiques, ont facilement accès à l'information sur les effets cumulatifs et peuvent aussi contribuer à enrichir cette documentation qui, jusqu'à récemment, était dispersée dans de nombreux sites Web et dépôts de données gouvernementaux. Les utilisateurs peuvent chercher de l'information sur les effets cumulatifs; visualiser, combiner et télécharger des données et des publications; et se tenir au courant des activités de développement en cours ou projetées au pays. La PSDO met à profit la Plateforme géospatiale fédérale (et son site accessible au public, Cartes ouvertes) qui regroupe les données géospatiales ouvertes des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux pour permettre aux utilisateurs de consulter des données géoréférencées sur le Portail du gouvernement ouvert du gouvernement du Canada. En exploitant le contenu de la Plateforme géospatiale fédérale, la PSDO améliore ainsi l'accès aux données provinciales et territoriales, aux données et cartes historiques en séries chronologiques, aux levés, aux données d'observation de la Terre par satellite et aux modèles scientifiques.

La PSDO est la première étape d'un projet ambitieux qui ne cessera de s'améliorer à mesure que nous recueillerons et analyserons les commentaires des utilisateurs. Nous y ajouterons régulièrement de nouvelles données et publications pour qu'elle contienne les meilleures informations disponibles sur les effets cumulatifs et les activités de développement au Canada. Pour en savoir plus, visitez la PSDO.

« La science et les données ouvertes renforcent la prise de décision fondée sur des données probantes. Une bonne compréhension des effets cumulatifs de l'activité humaine nous aidera à atteindre nos objectifs climatiques et à protéger l'environnement. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les Canadiens souhaitent de l'air et de l'eau plus propres pour leurs enfants et leurs petits-enfants. La Plateforme de science et de données ouvertes sur les effets cumulatifs réunit des données et des produits scientifiques qui étaient jusque-là dispersés dans différents systèmes et sites Web fédéraux et provinciaux. Elle permet à la population canadienne - dont les membres de peuples autochtones, les scientifiques et les responsables des politiques - de mieux comprendre les effets cumulatifs et leurs impacts sur notre santé et notre bien-être. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

La PSDO est pilotée conjointement par Ressources naturelles Canada et Environnement et Changement climatique Canada.

Les entités suivantes contribuent à la PSDO : Agriculture et Agro-alimentaire Canada, Régie de l'énergie du Canada, Commission canadienne de sûreté nucléaire, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Santé Canada, Agence d'évaluation d'impact du Canada, Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada, Parcs Canada, Statistique Canada, Transports Canada, gouvernement de la Colombie-Britannique (en anglais seulement), gouvernement de l' Alberta (en anglais seulement), gouvernement de l' Ontario et gouvernement du Québec.

