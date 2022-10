OTTAWA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fiducie du patrimoine ontarien, en partenariat avec Les Soeurs de l'Institut Jeanne d'Arc, a dévoilé une plaque provinciale commémorant Mère Marie Thomas d'Aquin (1877-1963) pour ses importantes contributions à l'avancement de la condition féminine et pour son impact positif sur la communauté de la Basse-ville d'Ottawa, et pour son rayonnement au-delà de l'Ontario et à l'étranger.

Mère Marie Thomas d'Aquin est célébrée comme une leader et la fondatrice visionnaire des Sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc, un ordre religieux dont la mission de service et de charité s'étend à toutes les communautés sans distinction de race, de langue, de nationalité, de statut social ou de religion.

Voici le texte de la plaque :

Mère Marie Thomas d'Aquin, 1877-1963

Jeanne Lydia Branda grandit près de Bordeaux, en France. Dès son jeune âge, elle s'est sentie appelée à devenir religieuse et enseignante. En 1899, elle s'est jointe aux Soeurs dominicaines de Nancy ; elle se consacra à l'enseignement et prit le nom de Sœur Marie Thomas d'Aquin. Elle quitta la France et s'installa dans l'État du Maine, où elle a été profondément influencée par l'esprit de liberté et d'ouverture de l'Amérique. Lors de sa visite à Ottawa en 1914, elle a accepté de diriger l'Institut Jeanne d'Arc, une maison de famille pour jeunes femmes à la recherche d'un emploi, au travail ou aux études. Sous sa direction, l'Institut a connu une croissance sans précédent et a déménagé dans un plus grand complexe de la rue Sussex. L'Institut offrait des cours, de la camaraderie, et surtout un sentiment de communauté. Sœur Marie Thomas d'Aquin a créé une nouvelle communauté religieuse en 1919 - les Sœurs de l'Institut Jeanne d'Arc - qui a fait sien l'ouverture sans distinction de race, de langue, de nationalité, de statut social ou de religion, une initiative progressiste combinant le religieux et le laïc qui a contribué à l'évolution de la condition féminine. À la tête de cette nouvelle congrégation, elle se ferait désormais appeler Mère. Écrivaine douée, ses poèmes publiés, sous le nom de plume Marie Sylvia, lui ont valu de nombreux prix littéraires. Mère Marie Thomas d'Aquin était une visionnaire avant-gardiste dont la mission de service et de bienfaisance s'étendait à l'ensemble de la communauté.

Citations

« L'Ontario possède une longue histoire de personnes exemplaires. Nous sommes honorés de voir l'histoire de Mère Marie Thomas d'Aquin commémorée par cette plaque provinciale. Grâce à sa vision avant-gardiste, à sa passion et à son engagement pour servir la communauté, notre province est un meilleur endroit. »

- Michael Ford, ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme de l'Ontario

« Nous sommes fières, aujourd'hui, que Mère Marie Thomas d'Aquin, notre fondatrice, soit honorée pour ce qu'elle a été comme femme, pour sa vision avant-gardiste et pour l'héritage qu'elle nous a laissé. Nous nous réjouissons de la présence d'une plaque en son honneur dans la Cour Jeanne d'Arc, au 18 Clarence, Ottawa. »

- Sœur Yvette Papillon des Sœurs de l'Institut Jeanne D'Arc d'Ottawa

« Parmi ses nombreuses réalisations, Mère Marie Thomas d'Aquin a contribué de manière significative au bien-être social, économique et éducatif des femmes. Elle a vécu une vie remarquable sous le signe de la foi et du service, travaillant directement au cœur de sa communauté et se souciant sans réserve de sa congrégation et au-delà. Nous sommes ravis de lui rendre hommage avec cette nouvelle plaque provinciale ». [traduction libre]

- John Ecker, président, Conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien

Faits en bref

La plaque provinciale est installée en permanence dans la cour Jeanne d'Arc, 18, rue Clarence, Ottawa .

. Le texte de la plaque est disponible en français et en anglais.

La Fiducie du patrimoine ontarien a dévoilé de nombreuses plaques commémorant l'histoire franco-ontarienne et la communauté française en Ontario . En voici quelques exemples : Almanda Walker-Marchand et la Fédération des femmes canadiennes-françaises, Marie-Rose Turcot , Jeanne Lajoie et Elisabeth Bruyère.

. En voici quelques exemples : et la Fédération des femmes canadiennes-françaises, , et Elisabeth Bruyère. Depuis 1956, 1 286 plaques provinciales emblématiques de la Fiducie ont été dévoilées, commémorant des personnes, des lieux et des événements importants de l'histoire de l' Ontario .

Pour en savoir plus

Consultez les articles publiés sur le site Web Questions de patrimoine qui explorent le patrimoine francophone et le patrimoine des femmes en Ontario .

. Explorez l'histoire franco-ontarienne dans l'exposition en ligne Instantanés du patrimoine franco-ontarien de la Fiducie.

