Une nouvelle place publique au cœur de Tétreaultville verra le jour en 2025

MONTRÉAL, le 26 févr. 2025 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dévoile les plans d'une nouvelle place publique qui sera aménagée au cœur de Tétreaultville et invite la population à voter pour le nom de cette future place. Située à l'angle des rues Des Ormeaux et Hochelaga, elle vise à dynamiser le secteur et à mettre en valeur l'artère commerciale.

Un lieu de détente et de rassemblement à l'image des gens de Mercier-Est

Plans de la nouvelle place publique. (Groupe CNW/Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Ville de Montréal))

L'aménagement de la place publique prévoit du mobilier urbain, dont des tables et des parasols, une placette ronde entourée de bancs pour de futures animations, des jets d'eau, des brumisateurs et une fontaine à boire ainsi que de l'éclairage pour accroître la sécurité des lieux. Un apport important en verdissement est prévu dans le projet, de même que des saillies drainantes pour une gestion optimale des eaux pluviales.

« Le réaménagement d'un site stratégique situé dans le cœur de Tétreaultville est l'un des projets dont je suis le plus fier. Je suis persuadé que les citoyen•ne•s apprécieront cette nouvelle place publique qui sera à l'image du quartier : accueillante, agréable et conviviale. », a expliqué Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve.

Les grandes étapes du projet

À l'automne 2023, une consultation publique pour l'élaboration du concept a eu lieu sur les éléments suivants : les aménagements, le verdissement, la sécurité, l'accessibilité, l'entretien et l'éclairage.

Dans la phase de conception, les professionnel(le)s ont tenu compte des commentaires des citoyen(ne)s et des partenaires qui ont été nombreux à participer à la démarche. En voici quelques exemples :

Intégration de structures d'ombre.

Utilisation de mobilier robuste et facile d'entretien.

Diminution des surfaces minérales.

Intégration d'arbres et d'arbustes.

Intégration d'une fontaine à boire.

Dégagement des trottoirs aux arrêts d'autobus.

Installation d'un dispositif robuste pour fermer la ruelle.

Création d'un éclairage adéquat et sécuritaire.

Les travaux de la nouvelle place publique commenceront au printemps et se termineront en septembre 2025.

Sondage toponymique

Un sondage toponymique est en cours sur le nom que portera la place publique. Quatre choix ont été soumis à la population : Place Azilda-Brassard, Place Laura-Charbonneau, Place Michèle-Lalonde ou Place des commerçantes. Le choix du public sera dévoilé au printemps.

Ce projet est réalisé en phase avec le Plan directeur des parcs et espaces verts, le Plan climat de MHM et Montréal 2030. Les aménagements sont également conçus dans un souci ADS + et offriront un accès universel.

Pour plus d'informations et voir les perspective 3D, consultez la page du projet sur montreal.ca/mhm.

Pour voter pour le nom de la place publique, remplissez le sondage d'ici le 28 mars.

