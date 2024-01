MONTRÉAL, le 25 janv. 2024 /CNW/ - En novembre 2023, Hydro-Québec a publié son Plan d'action 2035 - Vers un Québec décarboné et prospère, avec pour objectifs de mieux servir sa clientèle et de décarboner le Québec tout en contribuant au développement économique. Au cours des derniers mois, l'entreprise a expliqué ce plan à la population, à une trentaine d'organisations ainsi qu'aux membres de l'Assemblée nationale, dans le cadre d'une commission parlementaire.

Hydro-Québec lance aujourd'hui une nouvelle phase de dialogue qui permettra à la population, aux collectivités, aux communautés autochtones ainsi qu'à divers regroupements et associations de s'exprimer sur le plan et sur les moyens de le concrétiser.

« Depuis novembre dernier, nous parlons de nos cinq priorités et de nos pistes de solution, mais le travail n'est pas terminé, affirme Michael Sabia, président-directeur général d'Hydro-Québec. Il ne fait que commencer. Nous souhaitons échanger plus largement sur nos propositions. Tout au long de l'hiver, nous voulons entendre les idées et les solutions que les gens ont en tête concernant la réalisation de ce plan. »

Concrètement, la démarche comprendra quatre volets :

1. Une consultation en ligne de l'ensemble de la population

Dès aujourd'hui, les Québécoises et Québécois sont invités à répondre à un questionnaire en ligne portant sur l'amélioration de la qualité du service d'électricité, la réduction de la consommation d'énergie et l'augmentation de la production d'électricité à partir de sources d'énergie propres.

2. Une tournée des régions

Au cours des prochaines semaines, des membres de la direction d'Hydro-Québec feront une tournée des régions du Québec pour échanger avec des représentantes et représentants ciblés des municipalités, des MRC et d'organismes régionaux.

3. Des rencontres avec divers regroupements et associations

Une série de rencontres est prévue avec les représentants et représentantes de plusieurs organisations, notamment des personnes spécialisées dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de l'agriculture et des affaires, afin de recueillir leurs commentaires et de raffiner avec eux les différentes priorités du Plan d'action.

4. Une démarche avec les Premières Nations et les Inuit pour élaborer un plan de réconciliation économique

Hydro-Québec ira à la rencontre des Premières Nations et des Inuit en vue d'élaborer conjointement un plan de réconciliation économique comportant des occasions de nouer des partenariats et de partager les retombées associées aux projets énergétiques.

Hydro-Québec fera état des résultats de la démarche au printemps 2024.

