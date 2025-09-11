Une nouvelle offre de service pour la population - Inauguration du nouveau CLSC et GMF de Montréal-Nord-Est

QUÉBEC, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et la députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, sont heureux de souligner l'inauguration officielle du nouveau CLSC et GMF de Montréal-Nord-Est.

Offrant une nouvelle porte d'accès à la population du secteur, ce CLSC a été conçu pour offrir des services de santé et de soutien psychosocial de proximité. Situé au 12 345, boulevard Albert-Hudon, il permet d'accueillir la clientèle du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.

Parmi les services qui sont offerts :

sans rendez-vous : accueil psychosocial, contraception d'urgence, soins infirmiers;

sur rendez-vous : clinique jeunesse, suivi pré et postnatal, soutien en dépendance;

sur orientation médicale : services spécialisés en déficience intellectuelle, en déficience physique, en troubles du spectre de l'autisme et en santé mentale.

Citations :

« Ce nouveau CLSC incarne la volonté de rapprocher les soins et les services de la population. Il s'inscrit pleinement dans l'ensemble des réalisations du Plan santé, qui vise à offrir un accès simple, rapide et équitable à des services de qualité partout au Québec. Grâce à des installations modernes et à une offre de services élargie, ce CLSC permettra aux citoyens de recevoir les bons soins, au bon moment, par le bon professionnel. Il s'inscrit ainsi dans la vision intégrée ministérielle des CLSC de 2025 dans une logique de proximité, de cohérence et de responsabilité populationnelle. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'amélioration de l'accès aux soins et aux services de santé, physique ou mentale est une priorité pour notre gouvernement, et ce projet en est une belle illustration. Il s'agit d'un gain important pour notre communauté. Les citoyennes et citoyens de tous les âges bénéficieront d'un meilleur accès à des services de première ligne modernes, dans un environnement accueillant et humain. Je tiens à souligner le travail des équipes du centre intégré de santé et de services sociaux et des organismes locaux, qui ont uni leurs efforts pour offrir des soins et des services répondant aux besoins de la population d'ici. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

Faits saillants :

Soulignons que ce nouveau CLSC se distingue par la présence d'un navigateur à l'accueil, soit une personne offrant un accompagnement personnalisé pour orienter les usagers vers les services appropriés. Que ce soit pour des soins médicaux, du soutien psychosocial ou d'autres services, ce navigateur facilitera l'accès aux ressources disponibles.

Mentionnons que le CLSC et GMF de Montréal-Nord-Est a pu voir le jour grâce à la collaboration des nombreux organismes locaux ainsi qu'au soutien de l'Université de Montréal.

Pour prendre rendez-vous ou obtenir de l'information, les citoyennes et les citoyens peuvent composer le 514 322-9518 ou contacter le Centre d'information au 514 336-6673.

