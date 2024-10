UNE NOUVELLE MURALE DE PONY SUR LA MAISON BLEUE !

RÉALISÉE PAR L'ÉQUIPE DE MU

MONTRÉAL, le 10 oct. 2024 /CNW/ - Hier, l'organisme MU a inauguré une nouvelle murale à La Maison Bleue de Parc-Extension, l'un des cinq sites de l'organisme La Maison Bleue, qui vient en aide aux femmes enceintes, et leurs familles, en situation de vulnérabilité.

Ericka Alneus, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal; Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU; Julien Sicre, muraliste; Sylvain Ouellet, maire suppléant d'arrondissement; PONY, artiste; Mary Deros, conseillère de Parc-Extension; Anne Darche, présidente du conseil d’administration de MU; Nadine Medawar, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à VSP; Amélie Sigouin directrice générale et cofondatrice de La Maison Bleue. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

Cette œuvre vibrante, conçue par l'artiste de renom PONY et réalisée par le muraliste Julien Sicre avec l'équipe de MU, met en lumière les femmes de La Maison Bleue à travers des personnages colorés, symbolisant la solidarité au sein de cette communauté. Elle les représente comme des fleurs venant s'enraciner dans ce lieu qui devient, petit à petit, leur repère dans la diversité.

L'inauguration s'est déroulée en présence d'Ericka Alneus, membre du comité exécutif - responsable de la culture, du patrimoine, de la gastronomie et de la vie nocturne, Sylvain Ouellet, maire suppléant de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et conseiller de la Ville du district de François-Perrault, d'Amélie Sigouin, directrice générale et cofondatrice de La Maison Bleue, de l'artiste PONY, ainsi que de l'équipe de MU et des partenaires du projet.

« Nous étions emballées d'avoir l'opportunité de travailler avec MU et l'artiste PONY pour embellir le quotidien de nos familles. En plus, celles-ci ont été impliquées dès le début du processus et en regardant aujourd'hui la murale, on perçoit bien l'essence de La Maison Bleue. Merci à PONY, la Ville de Montréal et toute l'équipe de MU pour cette belle œuvre », a déclaré Amélie Sigouin, directrice générale et cofondatrice de La Maison Bleue.

« Cette fresque enrichit notre magnifique collection d'art public au sein de l'arrondissement. L'œuvre témoigne d'une collaboration soutenue avec MU, qui reconnaît l'art mural comme un instrument essentiel d'embellissement et de dialogue interculturel. Je tiens à leur exprimer ma gratitude de tous ces efforts au cours des dernières années. De plus, je souhaite exprimer ma reconnaissance à l'artiste PONY pour sa création exceptionnelle. Félicitations! », a ajouté Sylvain Ouellet, maire suppléant de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et conseiller de la Ville du district de François-Perrault.

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension dans le cadre du Programme d'art mural de la Ville de Montréal.

À propos de PONY

Gabrielle Laïla Tittley, aussi connue sous le nom d'artiste PONY, a découvert sa passion pour le dessin à l'adolescence. Depuis ce temps, la trentenaire spécialiste en art visuel a parcouru beaucoup de chemin, notamment en fondant la marque de vêtements qui porte son nom. Dans un style propre à l'illustration, aplats de couleurs, lignes graphiques, formes épurées, l'artiste sait proposer une narration autour de personnages et d'éléments facilement identifiables. Elle a cette faculté de mettre en image des messages et des concepts dans un style coloré, ludique et symbolique facilement compréhensible par tout un chacun.

À propos de La Maison Bleue

Depuis 17 ans, La Maison Bleue vient en aide aux femmes enceintes vivant dans un contexte de vulnérabilité dans le but de réduire les inégalités sociales et favoriser le développement optimal des enfants, du ventre de leur mère jusqu'à l'âge de 5 ans. Son modèle unique d'intervention interdisciplinaire, la périnatalité sociale, valorise la complémentarité de services médicaux, psychosociaux, éducatifs et juridiques regroupés sous un même toit (médecins de famille, sages-femmes, infirmières, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés et/ou psychoéducatrices et avocat(e)s, et ce, au profit des mères, des nouveau-nés et de leurs familles. La Maison Bleue a suivi plus de 7300 personnes depuis 2007 et compte cinq sites en activités : Côte-des-Neiges, Parc-Extension, Saint-Michel, Verdun et Montréal-Nord.

Maisonbleue.info

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 17 ans, MU a réalisé plus de 250 murales d'envergure et pérennes dans tous les quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif comprenant plus de 500 murales. L'organisme est notamment reconnu pour sa collection « Bâtisseur•e•s culturel•le•s montréalais•es ». MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

mumtl.org FB: #MUmtl | IG: @MUMTL | IN: linkedin.com/company/mu-/

Pour les photos de la réalisation de la murale : https://photos.app.goo.gl/Q5hdmAd6cArWWwpf9

SOURCE Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal)

Pour tout renseignement additionnel : MU, Julie Carlier, responsable des communications, MU, Bureau : 514.509.6877, Cellulaire : 438.630.2123 // Courriel : [email protected]; Ville de Montréal, Audrey Villeneuve, chargée de communication, Arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, [email protected]