Une nouvelle murale de MU au parc Nicolas-Tillemont!

Réalisée par l'artiste Thaïla Khampo

MONTRÉAL, le 30 oct. 2024 /CNW/ - L'organisme de bienfaisance MU et l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (VSP) ont célébré hier l'inauguration de la nouvelle murale intitulée Les petits pieds, réalisée par l'artiste Thaïla Khampo, et située sur le chalet du parc Nicolas-Tillemont. Il s'agit de la trentième murale de MU dans l'arrondissement, et le quatrième chalet de parc embellit sur le territoire de VSP.

Sylvain Ouellet, maire suppléant de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension; Thaïla Khampo, artiste; Corinne Lachance, directrice de production de MU; et Claude Joli-Cœur, administrateur du conseil d'administration de MU. (Groupe CNW/Arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension (Ville de Montréal))

L'œuvre s'inspire de son environnement et vise à célébrer la joie des enfants, ainsi que les liens familiaux et intergénérationnels. La composition met en avant différentes cultures pour illustrer l'harmonie et l'unité. L'objectif est de faire de cette murale un point d'attraction visuel qui invite à l'échange et à la convivialité, transformant le chalet de parc en un espace de partage et de célébration de la communauté.

L'inauguration s'est déroulée en présence de Sylvain Ouellet, maire suppléant de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et conseiller de la Ville du district de François-Perrault, de Corinne Lachance, directrice de production de MU, et de Thaïla Khampo, artiste.

« C'est avec une immense fierté que nous célébrons aujourd'hui la 30e murale de MU dans l'arrondissement, marquant une étape significative depuis notre toute première murale réalisée par Yannick Picard, au Centre Éducatif Communautaire René-Goupil. Après avoir embelli quatre chalets de parc, MU poursuit son engagement à créer des projets qui enrichissent les espaces communautaires. Ce projet témoigne de notre engagement envers notre communauté et le bien-être collectif, à travers des initiatives qui favorisent les espaces de rencontre entre les cultures et les générations », a déclaré Elizabeth-Ann Doyle, directrice générale et artistique de MU.

« Grâce à MU, on continue d'embellir nos espaces de vie au sein de l'arrondissement. La murale qui orne le chalet du parc Nicolas-Tillemont est à l'image de nos citoyennes et citoyens : solidaires, multiples et en constante évolution. Elle vient égayer un parc grandement fréquenté par les familles : merci à MU pour sa présence et ses initiatives au fil des ans. Félicitations à l'artiste! », a ajouté Sylvain Ouellet, maire suppléant de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, et conseiller de la Ville du district de François-Perrault.

À propos de Thaïla Khampo

Thaïla Khampo est un illustrateur de Montréal. Il aime les motifs, le mystère, les belles histoires, l'art naïf, l'humour caustique, la simplicité et les images qui racontent des histoires.

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le cœur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 2007, MU a réalisé plus de 250 murales d'envergure et pérennes dans tous les quartiers de la ville, en plus de mettre en œuvre un important volet éducatif. MU a été récompensé par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises.

