TORONTO, le 21 août 2023 /CNW/ - Historica Canada, créateur des Minutes du patrimoine, est fier d'annoncer la venue d'une nouvelle Minute du patrimoine à paraître en 2024 à propos de Norman Wong, le premier joueur de football professionnel sino-canadien et plus tard lieutenant-gouverneur de l'Alberta, son lieu de naissance.

M. Kwong, qui a grandi dans une ère où le racisme contre les Asiatiques était monnaie courante et, dans certains endroits, permis par la loi, a joué pour les équipes d'Edmonton et de Calgary dans la Ligue canadienne de football de 1948 à 1960. Au moment de prendre sa retraite du sport, il avait participé à sept tournois de la Coupe Grey, gagné quatre d'entre eux et avait établi plus de 30 records de ligue dans sa carrière. Après le football, il est devenu un chef d'entreprise prospère, président et directeur général des Stampeders de Calgary (1988-1992) et copropriétaire des Flames de Calgary lorsque l'équipe a remporté la Coupe Stanley en 1989. Il est devenu le premier Sino-Canadien à occuper le poste de lieutenant-gouverneur de l'Alberta lors de sa nomination en 2005. Il est décédé en 2016 à Calgary.

« Norman Kwong était un grand Canadien à tous points de vue, d'autant plus qu'il a dû surmonter les difficultés spécifiques liées à sa race », a déclaré Anthony Wilson-Smith, président et chef de la direction de Historica Canada. « Nos Minutes mettent l'accent sur les personnes et les événements qui ont contribué à faire de notre pays ce qu'il est aujourd'hui. De la manière la plus positive qui soit, c'est exactement ce qu'il a fait. »

Cette Minute, qui est également la première au sujet de la LCF, sera produite par Danny Rockett Productions de Calgary, avec le propriétaire Brent Kawchuk et Michelle Wong en tant que coproducteurs. Elle sera réalisée par Yung Chan, dont le court métrage primé Gatekeeper s'est qualifié pour les Oscars en 2016. Son long métrage documentaire This is not a Movie a été présenté en avant-première au TIFF en 2019. La Minute sera tournée dans la province d'origine de Kwong, l'Alberta.

Yung Chang a déclaré: « C'est un grand honneur que de réaliser la Minute du patrimoine de Norman Kwong. Cela fait toute une différence lorsque nous pouvons nous reconnaître, nous et notre éducation, dans des histoires canadiennes d'héroïsme et de persévérance qui ne sont généralement pas racontées. J'ai hâte de partager l'histoire de Normie avec mes enfants qui, au-delà des superhéros fictifs, se reconnaîtront dans les héros historiques comme Norman Kwong. »

Le tournage devrait commencer en octobre 2023 et la date prévue pour le lancement de la Minute est au mois de février 2024.

Les Minutes du patrimoine sont rendues possibles grâce au soutien financier du ministère Patrimoine canadien. Historica Canada est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes dans les deux langues officielles que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien. La collection des Minutes du patrimoine est une série bilingue de courts métrages de 60 secondes dépeignant chacun une personnalité, un événement ou un récit marquants de l'histoire du Canada.

