La nouvelle Minute célèbre la vie et les réalisations de Bora Laskin, premier juge en chef juif de la Cour suprême et juriste reconnu pour ses décisions révolutionnaires. Né à Fort William (aujourd'hui Thunder Bay) en Ontario, de parents immigrants russes, Bora Laskin a obtenu des diplômes à l'Université de Toronto et ensuite à la faculté de droit de Harvard, obtenant des notes exceptionnellement hautes. Malgré cela, il a d'abord eu du mal à trouver du travail à Toronto, où l'antisémitisme était répandu à l'époque. Il a réussi à retourner à l'Université de Toronto pour y enseigner et il a joué un rôle clé dans la réorganisation de la faculté de droit. En 1965, Bora Laskin a été nommé à la Cour d'appel de l'Ontario et sa réputation de défenseur des libertés civiles s'est accrue. En 1970, le premier ministre Pierre Elliot Trudeau l'a nommé à la Cour suprême du Canada, où il a été surnommé le « Great Dissenter » (Grand dissident) en raison de ses fréquents désaccords avec ses collègues dans cette Cour majoritairement conservatrice. En 1973, Bora Laskin a été nommé juge en chef.

Victor Garber, né à London en Ontario, est un acteur qui a été en nomination pour des Emmy Awards. Il est connu pour ses rôles clés dans Titanic (1997), Legally Blonde (2001; v.f. Blonde et légale) et Family Law (2021-à présent). « Je suis honoré de jouer Bora Laskin dans cette Minute du patrimoine », a déclaré Victor Garber, qui se décrit comme étant d'origine juive polonaise. « Le fait de participer à ce projet a été une expérience révélatrice. J'encourage tout le monde à s'intéresser de près à l'histoire du Canada. »

« L'impact de Bora Laskin, l'un des plus éminents esprits juridiques de l'histoire canadienne, face à un antisémitisme omniprésent ne peut pas être surestimé », a déclaré Anthony Wilson-Smith, le président et directeur général de Historica Canada. « Son travail a façonné le paysage juridique du Canada jusqu'à ce jour. »

La Minute, qui a été filmée en novembre 2024 à Toronto, a été produite par Historica Canada en collaboration avec Accomplice Content Supply Co. Elle a été rendue possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Le cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright est un commanditaire principal, et Sunbelt Rentals a offert un soutien matériel non financier en équipement. Mike Masters était producteur de la Minute qui a été réalisée par Charles Wahl (Little Grey Bubbles). Le scénario a été coécrit par Sam Rosenthal et Drew Carnwath (The Hogtown Collective). La voix de la narration finale en anglais est celle de la très honorable Beverley McLachlin, ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada et première femme à occuper ce poste. Le narrateur de la version en français est l'honorable Yves Fortier, l'une des figures de proue de l'arbitrage international et ancien ambassadeur des Nations Unies. Ces deux narrateurs siègent au conseil d'administration d'Historica Canada bénévolement.

Pour cette production, Historica Canada a consulté le Dr Philip Girard, rédacteur en chef adjoint de la Société Osgoode d'histoire juridique canadienne, et Dara Solomon, directrice générale des Archives juives de l'Ontario. John Laskin, ancien juge de la Cour d'appel de l'Ontario et fils de Bora Laskin, a également participé à l'élaboration du scénario.

Historica Canada est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes dans les deux langues officielles visant à améliorer les connaissances des Canadiens au sujet de l'histoire et des valeurs de citoyenneté. La collection des Minutes du patrimoine, qui compte maintenant plus de 100 productions, est une série canadienne bilingue composée de courts métrages de 60 secondes, chacun décrivant une personne, une histoire ou un événement importants de l'histoire du Canada.

SOURCE Historica Canada

