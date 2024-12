La nouvelle Minute raconte l'histoire d'Edwin Baker, un cofondateur de l'Institut national canadien pour les aveugles (INCA). Edwin Baker est né en 1893 dans le canton d'Ernestown en Ontario. Après avoir obtenu un diplôme en génie électrique de l'Université Queen's, il s'est enrôlé dans la 6th Field Company du Corps du Génie royal canadien pour servir pendant la Première Guerre mondiale. Alors qu'il était au combat, il a perdu la vue en raison de la balle d'un tireur d'élite qui l'a frappé. Edwin Baker a fait sa convalescence au St. Dunstan's Hostel for Blind Soldiers and Sailors en Angleterre et il s'est inspiré de leur philosophie d'autonomie à une époque où les personnes aveugles ou malvoyantes étaient perçues comme étant incapables de contribuer de manière significative à la société. Après son retour au Canada, Edwin Baker a commencé à se porter à la défense les intérêts des autres anciens combattants qui revenaient au pays aveugles. Edwin Baker et six autres personnes ont fondé l'INCA, offrant des possibilités d'emploi, de formation et d'autres services aux Canadiens aveugles et malvoyants.

« Edwin Baker s'est montré courageux non seulement dans son service durant la Première Guerre mondiale, mais également par son inlassable combat face à l'adversité », a déclaré Anthony Wilson-Smith, le président et directeur général de Historica Canada. « Sa détermination à vivre de manière autonome et à donner aux autres les moyens de le faire a laissé une marque durable qui se fait toujours sentir aujourd'hui au sein de la communauté des Canadiens aveugles et malvoyants. »

La Minute a été tournée en juillet 2024 à Coquitlam et à Delta, en Colombie-Britannique. Elle a été produite par Historica Canada en collaboration avec Scopitone Films (La Minute du Patrimoine sur Paldi) et elle a été rendue possible grâce au financement du gouvernement du Canada et au soutien matériel non financier de Sunbelt Rentals Film & TV (anciennement William F. White International).

Elad Tzadok, Hayley Gray et Raynor Shimabukuro étaient coproducteurs de la Minute. Elad Tzadok et Hayley Gray ont également été coréalisateurs et coscénaristes. Le directeur de la photographie était Naim Sutherland, lauréat du prix Leo (Charlotte's Song [2015]). Bruce Horak, qui est reconnu pour avoir incarné Hemmer dans Star Trek: Strange New Worlds, a joué le rôle d'Edwin Baker. Originaire de Calgary, Bruce Horak vit maintenant à Stratford en Ontario, et il est le premier acteur légalement aveugle à avoir incarné un personnage dans la franchise Star Trek. Donovan Tildesley, nageur à la retraite et participant à plusieurs Jeux paralympiques, joue le rôle d'un ancien combattant aveugle. Il prête également sa voix pour la narration finale.

Pour cette production, Historica Canada a travaillé en consultation avec David Borys, historien militaire, Serge Durflinger, historien spécialisé dans le domaine militaire et les anciens combattants canadiens, ainsi qu'Euclid Herie, ancien directeur de l'Institut national canadien pour les aveugles.

« Je ne serais certainement pas là où je suis aujourd'hui sans Edwin Baker, l'INCA et leur vision ambitieuse », a déclaré Bruce Horak. « J'espère que ce petit aperçu de sa vie encouragera les Canadiens de tous les horizons à découvrir son histoire et à soutenir les efforts continus des Canadiens pour défendre l'accès et l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes. »

Historica Canada est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes dans les deux langues officielles que vous pouvez utiliser afin d'explorer, d'apprendre, et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien. La collection des Minutes du patrimoine, qui compte maintenant plus de 100 productions, est une série canadienne bilingue composée de courts métrages de 60 secondes, chacun décrivant une personne, une histoire ou un événement importants de l'histoire du Canada.

