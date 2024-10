TORONTO, le 29 oct. 2024 /CNW/ - Historica Canada soulignera le jour du Souvenir annuel du Canada avec le lancement d'une nouvelle Minute du patrimoine qui commémore de manière unique les efforts et les sacrifices de ceux qui ont servi durant la Première Guerre mondiale.

Nouvelle Minute du patrimoine: Mary Riter Hamilton Mary Riter Hamilton est interprétée par Megan Follows, qui s’est d’abord fait connaitre pour son rôle d’Anne Shirley dans la série Anne of Green Gables (v.f. Anne… la maison aux pignons verts) dans les années 1980. Plus récemment, Megan Follows a joué le rôle de Catherine de Médicis dans la série télévisée Reign (v.f. La reine). (Groupe CNW/Historica Canada)

La Minute raconte l'histoire de Mary Riter Hamilton, qui a passé près de trois ans sur les champs de bataille d'Europe occidentale immédiatement après la fin de la Première Guerre mondiale. Née à Teeswater en Ontario en 1867, Mary Riter Hamilton s'est bâti une solide réputation en tant qu'artiste, mais on lui a refusé le statut d'artiste commissionnée durant la Première Guerre mondiale en raison de son genre. Elle ne s'est pas laissé décourager, et peu après la fin de la guerre, elle s'est rendue sur les champs de bataille sur la commande des Amputés de guerre du Canada. Seule avec son chien Bob, Mary Riter Hamilton, qui était alors âgée d'une cinquantaine d'années, a bravé les mines non explosées, les maladies, les déserteurs errants et d'autres dangers et elle a produit quelque 350 tableaux illustrant les terribles séquelles de la guerre. Elle a refusé de nombreuses offres d'achat pour ses tableaux, elle a éventuellement fait don de 227 de ses œuvres aux Archives nationales du Canada et elle en a donné plusieurs autres à des anciens combattants. Ses efforts ont eu un impact énorme sur sa santé, tant mentale que physique. En grande partie oubliée après la guerre, elle est morte dans la pauvreté dans un hôpital psychiatrique de Coquitlam en Colombie-Britannique.

« Mary Riter Hamilton était une artiste remarquable et sa contribution au Canada a été trop longtemps oubliée », a déclaré Anthony Wilson-Smith, président et chef de la direction de Historica Canada. « Son travail et sa détermination, malgré des années d'isolement et de sacrifices personnels, ont révélé aux Canadiens demeurés au pays le coût peu glorieux de la guerre. »

La Minute a été tournée en juillet 2024 à Delta en Colombie-Britannique. Elle a été produite par Historica Canada et Scopitone Films (Minute du patrimoine sur Paldi) et elle a été rendue possible grâce au financement du gouvernement du Canada et au soutien non financier en équipement de Sunbelt Rentals Film & TV (anciennement William F. White International).

Pour cette Minute, Elad Tzadok et Hayley Gray ont agi en tant que coproducteurs exécutifs, coréalisateurs et coscénaristes, et Raynor Shimabukuro en tant producteur. Naim Sutherland, lauréat d'un prix Leo et reconnu pour le film Charlotte's Song (2015), s'est occupé de la direction photo. Mary Riter Hamilton est interprétée par Megan Follows, qui s'est d'abord fait connaitre pour son rôle d'Anne Shirley dans la série Anne of Green Gables (v.f. Anne… la maison aux pignons verts) dans les années 1980. Plus récemment, Megan Follows a joué le rôle de Catherine de Médicis dans la série télévisée Reign (v.f. La reine). La célèbre correspondante de guerre Lyse Doucet a prêté sa voix pour la narration finale de la Minute.

Pour cette production, Historica Canada a consulté David Borys, historien militaire, Sarah McKinnon, coautrice de No Man's Land : The Life and Art of Mary Riter Hamilton (2017), et Irene Gammel, autrice de I Can Only Paint: The Story of Battlefield Artist Mary Riter Hamilton (2020).

Historica Canada est un organisme de bienfaisance qui offre des programmes dans les deux langues officielles qui peuvent être utilisés afin d'explorer, d'apprendre, et de réfléchir à notre histoire et à ce que signifie le fait d'être Canadien. La collection des Minutes du patrimoine est une série canadienne bilingue composée de courts métrages de 60 secondes, chacun dépeignant une personnalité, un événement ou une histoire qui ont marqué l'histoire du Canada.

Emilie Bourdages-Bittle, Coordonnatrice des communications, [email protected], (437) 290-9275